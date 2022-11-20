Epic Games: Google заплатила Activision Blizzard миллионы долларов за отказ от создания конкурента Play Store

Компания Epic Games заявила, что Google заплатила Activision Blizzard почти $360 млн за отказ от запуска собственного магазина приложений, который станет конкурентом Play Store.Согласно судебным документам Epic Games, этот шаг помог укрепить позиции Google на рынке смартфонов и планшетов, работающих на базе Android. Разработчик Fortnite утверждает, что, помимо Activision, Google также заплатила китайской Tencent около $30 млн за отказ от продвижения собственных механизмов оплаты в популярной игре League of Legends.В свою очередь Google и Activision Blizzard отрицают обвинения Epic о конкурирующих магазинах приложений. Представители Google заявили, что соглашения предназначены для стимулирования разработчиков к созданию приложений для Google Play, а в Activision отметили, что крупнейший в мире поисковик никогда не давил на компанию.Эти обвинения были выдвинуты в рамках продолжающегося судебного процесса Epic против Google, в котором разработчик игр обвиняет магазин приложений Play Store в монополии. Пока неясно, выиграет ли Epic благодаря этому аргументу, или суд встанет на сторону Google, но в любом случае проигравшая компания сможет обжаловать решение.