Samsung, Google и AMD хотят создать новый чип для будущих смартфонов Galaxy S



По словам инсайдера, новый чипсет будет состоять из ЦП с двумя высокопроизводительными ядрами Cortex-X, четырьмя производительными ядрами с более низкой тактовой частотой и четырьмя энергоэффективными ядрами, а также из графического процессора AMD. Скорее всего, этот чип будет построен по 3-нм техпроцессу, поскольку Samsung уже начала работать над созданием подобных микросхем.



Стоит отметить, что Samsung уже производит чипсеты Tensor для смартфонов Pixel, которые являются флагманскими чипами Exynos с функциями искусственного интеллекта от команды Google.



Ожидается, что новый чипсет дебютирует во флагманских смартфонах Samsung Galaxy S не раньше 2025 года.

Инсайдер под ником OreXda поделился информацией о том, что инженеры Samsung совместно с командами Google Tensor и AMD работают над созданием новых чипсетов для будущих флагманских смартфонов Galaxy S.