Samsung Google AMD

Samsung, Google и AMD хотят создать новый чип для будущих смартфонов Galaxy S

Фархад

Samsung AMD чип

Инсайдер под ником OreXda поделился информацией о том, что инженеры Samsung совместно с командами Google Tensor и AMD работают над созданием новых чипсетов для будущих флагманских смартфонов Galaxy S.

По словам инсайдера, новый чипсет будет состоять из ЦП с двумя высокопроизводительными ядрами Cortex-X, четырьмя производительными ядрами с более низкой тактовой частотой и четырьмя энергоэффективными ядрами, а также из графического процессора AMD. Скорее всего, этот чип будет построен по 3-нм техпроцессу, поскольку Samsung уже начала работать над созданием подобных микросхем.

Стоит отметить, что Samsung уже производит чипсеты Tensor для смартфонов Pixel, которые являются флагманскими чипами Exynos с функциями искусственного интеллекта от команды Google.

Ожидается, что новый чипсет дебютирует во флагманских смартфонах Samsung Galaxy S не раньше 2025 года.

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Источник:
GizmoChina
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