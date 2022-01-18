



Компания Ericsson подала к Apple судебный иск о незаконном использовании технологий 2G, 3G и 4G в iPhone, iPad и Apple Watch. Ericsson владеет множеством патентов на технологии связи и лицензирует их различным производителям, в том числе Apple.



В 2015 году Ericsson и Apple заключили соглашение, по которому компания Apple может использовать 2G, 3G и 4G в своих устройствах, выплачивая лицензионные отчисления. Ericsson утверждает, что 2021 году действие контрактов закончилось, Apple не захотела продлевать их, но продолжила выпускать и продавать устройства с поддержкой сотовой связи, то есть сейчас незаконно извлекает доход из чужих технологий.



Проблема, по словам юристов Ericsson, заключается в том, что в новые соглашения было необходимо включить дополнение, позволяющее Apple использовать 5G, однако стороны не смогли договориться об условиях, которые устроили бы их.



Ericsson требует от Apple компенсацию за использование запатентованных технологий. Размер этой компенсации должен будет определить суд на основе расчётов, которые предоставит Ericsson, и доводов, которые выскажут юристы Apple. К счастью для Apple, Ericsson не требует запрета продажи iPhone, iPad и Apple Watch.







