Roland Музыка CES 2023

Это пианино Roland, похожее на гигантский кейс от наушников. Угадайте, откуда идет звук?

Олег

Roland


Компания Roland отметила своё 50-летие новым продуктом, который выглядит очень необычно. Презентация прошла в рамках выставки CES 2023.

Компания Roland вот уже 50 лет производит музыкальные инструменты, которые считаются лучшими в своем классе. На текущей выставке CES 2023 она решила удивить посетителей и привезла электронное пианино… в огромном корпусе беспроводных наушников. 

Корпус музыкального инструмента целиком выполнен из дерева, кроме крышки — она прикрепляется отдельно. Дизайн выполнен совместно с японской мебельной фабрикой Karimoku. Необычный вид этому пианино придает именно крышка: когда она открыта, инструмент походит на гигантский кейс от беспроводных наушников. Однако есть и отличия — например, в центре корпуса ничего нет, там большое отверстие для ног, а педали расположились на нижней части.  

Roland

Roland

Что до крышки, то она не просто защищает пианино от пыли: на внутренней её стороне расположился дисплей, служащий как пультом управления, так и источником информации для маэстро.

Еще одна любопытная деталь этого инструмента — звук. В сам корпус встроено 14 всенаправленных динамиков, но это не всё: в комплекте к пианино поставляются две больших летающих колонки. Это буквально: динамики встроены в дроны, движение которые синхронизировано со всей звуковой системой. Когда воспроизводятся тихие звуки, дроны автоматически приближаются к слушателю; кроме того, они могут корректировать звуковую сцену. 

Roland



Новое пианино от Roland будет выпущено в свободную продажу, но подробности пока держатся в секрете.

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Источник:
HYPEBEAST
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Комментарии

+4491
Carter_Mayers
Круто выглядит, сам бы себе прикупил хоть и далёк от игры на музыкальных инструментах
Вчера в 19:04
#
XuliGAN
+106
XuliGAN
Что за фантазии, вообще на кейс не похоже тем более от наушников!
Вчера в 19:55
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tellurian
+4913
tellurian XuliGAN
Как по мне, есть сходство.
Вчера в 20:03
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