Это пианино Roland, похожее на гигантский кейс от наушников. Угадайте, откуда идет звук?

Компания Roland отметила своё 50-летие новым продуктом, который выглядит очень необычно. Презентация прошла в рамках выставки CES 2023.Компания Roland вот уже 50 лет производит музыкальные инструменты, которые считаются лучшими в своем классе. На текущей выставке CES 2023 она решила удивить посетителей и привезла электронное пианино… в огромном корпусе беспроводных наушников.Корпус музыкального инструмента целиком выполнен из дерева, кроме крышки — она прикрепляется отдельно. Дизайн выполнен совместно с японской мебельной фабрикой Karimoku. Необычный вид этому пианино придает именно крышка: когда она открыта, инструмент походит на гигантский кейс от беспроводных наушников. Однако есть и отличия — например, в центре корпуса ничего нет, там большое отверстие для ног, а педали расположились на нижней части.Что до крышки, то она не просто защищает пианино от пыли: на внутренней её стороне расположился дисплей, служащий как пультом управления, так и источником информации для маэстро.Еще одна любопытная деталь этого инструмента — звук. В сам корпус встроено 14 всенаправленных динамиков, но это не всё: в комплекте к пианино поставляются две больших летающих колонки. Это буквально: динамики встроены в дроны, движение которые синхронизировано со всей звуковой системой. Когда воспроизводятся тихие звуки, дроны автоматически приближаются к слушателю; кроме того, они могут корректировать звуковую сцену.Новое пианино от Roland будет выпущено в свободную продажу, но подробности пока держатся в секрете.