Европа не смогла: Apple всё равно будет проверять сторонние приложения перед установкой на iPhone

Фархад
Tim Cook

Разработчики, которые планируют выпускать приложения для iOS в обход App Store, всё равно столкнутся с контролем со стороны Apple. Более того, производитель iPhone продолжит с них зарабатывать.

The Wall Street Journal сообщает, что Apple придумала хитрый способ соблюдать законодательство ЕС, но при этом сохранить строгий контроль над приложениями, скачиваемыми из сторонних источников. Точные детали этой схемы Кука неизвестны, но Apple продолжит взимать комиссию в размере от 27% до 30% за встроенные покупки.

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Сообщается, что Apple вынашивала этот план более года, а в последние месяцы компания провела встречи с официальными лицами ЕС для обсуждения новых правил. Напомним, Закон о цифровых рынках вступит в силу с 7 марта.

Ожидается, что «сайдлоадинг» появится в бета-версии iOS 17.4 уже на этой неделе.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

Hello!
+655
Hello!
Что не смогла Европа?
Вы серьезно думали, что они откроют для сторонних и не будут их контролировать?
Сегодня в 18:33
#
–5
Патиссон2
Европа не смогла свое. Редакция этого приложения не может свое. Все в плюсе.
Сегодня в 19:13
#
+785
Eredy
Для сторонних приложений есть андроид. Вот пусть не лезут туда, где это ВО ВСЕХ СМЫСЛАХ НЕ НУЖНО.
Сегодня в 19:17
#
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