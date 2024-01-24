Европа не смогла: Apple всё равно будет проверять сторонние приложения перед установкой на iPhone

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Разработчики, которые планируют выпускать приложения для iOS в обход App Store, всё равно столкнутся с контролем со стороны Apple. Более того, производитель iPhone продолжит с них зарабатывать.The Wall Street Journal сообщает, что Apple придумала хитрый способ соблюдать законодательство ЕС, но при этом сохранить строгий контроль над приложениями, скачиваемыми из сторонних источников. Точные детали этой схемы Кука неизвестны, но Apple продолжит взимать комиссию в размере от 27% до 30% за встроенные покупки.Сообщается, что Apple вынашивала этот план более года, а в последние месяцы компания провела встречи с официальными лицами ЕС для обсуждения новых правил. Напомним, Закон о цифровых рынках вступит в силу с 7 марта.Ожидается, что «сайдлоадинг» появится в бета-версии iOS 17.4 уже на этой неделе.