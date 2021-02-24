Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала от «Яндекса» перестать предоставлять преимущества собственным сервисам в поисковой выдаче. «Яндекс» должен отчитаться о выполнении требований, а затем каждые 10 дней обязан предоставлять ведомству доказательства эффективности предпринятых мер.
ФАС считает, что «Яндекс» старается привлечь внимание пользователей поисковика с помощью технических, визуальных и иных возможностей, которые недоступны сервисам, принадлежащим другим компаниям. Речь идёт о «колдунщиках» — привлекательно оформленных ответах на запросы, которые отображаются над результатами органической выдачи.
ФАС также обязала «Яндекс» опубликовать условия доступа к возможностям по продвижению в поиске и обеспечить доступ к ним для всех владельцев сервисов. Если компания не выполнит предписание, против неё будет возбуждено антимонопольное дело. «Яндекс» счёл требования несправедливыми, но пока неизвестно, будут ли они оспорены.
Компания отмечает, что требования ФАС направлены только на одного игрока рынка, тогда как поисковая доля «Яндекса», например, на iOS меньше 50%. Специальные ответы сервисов, по словам «Яндекса», можно считать мировой практикой для поисковых систем и платформ, в том числе маркетплейсов, а исполнение требований ФАС и отказ от интерактивных карточек ухудшит качество поисковой выдачи:
Некоторые требования предписания уже реализованы в поиске, однако отдельные важные его части мы считаем неправильными. Исполнение всех перечисленных требований ухудшат качество поиска для пользователя, а значит — положение поиска Яндекса на рынке по сравнению с конкурентами.
«Яндекс» также отметил, что часть поисковой выдачи не связана с сервисами «Яндекса»:
Пользователи могут видеть интерактивные расширенные ответы, не связанные с сервисами «Яндекса», например, из «Википедии», «Амедиатеки» или сервиса Youla. На текущий момент интерактивные ответы показываются для более чем 70 000 сайтов в поисковой выдаче «Яндекса», среди которых интернет-магазины, новостные ресурсы и другие.В августе 2020 года Avito, ivi, ЦИАН, «Туту.ру», «2ГИС», «Профи.ру», Zoon и Drom.ru пожаловались в ФАС на «Яндекс». Они утверждали, что компания предоставляет в поисковой выдаче приоритет своим сервисам — информация оттуда оказывается на первых позициях или в интерактивных карточках, которые позволяют получать необходимые знания прямо в поисковике без перехода на сайты.
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