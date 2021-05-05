





В последнее время ходит очень много слухов о флагманской игровой видеокарте Nvidia RTX 3080 Ti. Как мы уже знаем, она получит чуть урезанный чип от RTX 3090 (10240 ядер CUDA против 10496) и вдвое меньше видеопамяти (12 ГБ GDDR6X), что делает ее идеальной игровой видеокартой даже в разрешении 4K.По последним данным, представят ее 31 мая, однако, что интересно, в интернете уже стали появляться фото коробок таких видеокарт. Например, YouTube-канал Moore’s Law is Dead показал версию видеокарты от Gigabyte с 4-мя годами гарантии, а пользователь Reddit выложил фото версии MSI Suprim X.Что интересно, он же поделился и подробностями о новинке. Так, по его словам, фото было сделано в ОАЭ, более того — эти видеокарты уже можно купить: продавец выставил на них ценник в $3500. Разумеется, это абсолютно неадекватная стоимость: официальная цена видеокарты будет скорее всего на уровне $999, и даже RTX 3090 с учетом дефицита можно найти за $2500-3000.Поэтому куда интереснее выглядит предложение одного австралийского ритейлера — он выставил ценник на две версии RTX 3080 Ti в 1732 австралийских доллара, что соответствует приблизительно 1340 долларам США или около 100 тысячам рублей. И вот такая стоимость выглядит уже куда более реалистичной, особенно если учесть, что RTX 3080 Ti получит продвинутую защиту от майнинга криптовалют. Впрочем, продавец честно указал, что купить такие видеокарты можно будет не ранее конца мая.Поэтому, в любом случае, стоит дождаться конца месяца и старта реальных продаж. Однако тот факт, что видеокарты уже попадают в руки продавцов, говорит о том, что компания Nvidia учла свои ошибки и хочет сделать первую партию достаточно массовой. Это не значит, что видеокарт хватит всем, но вполне возможно, что купить новую RTX 3080 Ti станет проще. Также нужно понимать, что сейчас ее брать нет смысла как минимум по той причине, что под нее нет рабочего драйвера на Windows 10.