Flappy Bird

Разработчик Нил Сардесай показал, как можно запускать игры в пуш-уведомлениях, которые приходят на Mac. В качестве примера он использовал Flappy Bird.

Сардесай поясняет, что технически это браузерная версия клона Flappy Bird, созданного другим разработчиком — Уиллом Исткоттом из студии PlayCanvas. За запуск игры в уведомлении отвечает фреймворк UserNotificationsUI появившийся в macOS с выпуском обновления Big Sur. В теории то же самое возможно реализовать в iOS.

Сардесай не планирует выпускать такую версию игры, и это даже к лучшему. Он говорит, что лишь хотел показать необычные возможности пуш-уведомлений в macOS. Человечество еле пережило появление Flappy Bird на мобильных устройствах, и вряд ли ему нужна эта игра ещё и в уведомлениях на компьютерах.

Flappy Bird — одна из самых популярных игр 2014 года. Её разработчик Донг Нгуен испугался популярности своего проекта и удалил его из App Store и Play Маркета. Сейчас в магазинах содержится огромное количество клонов этой игры, а оригинал так и не вернулся туда.


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Источник:

The Verge The Verge

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