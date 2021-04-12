Разработчик Нил Сардесай показал, как можно запускать игры в пуш-уведомлениях, которые приходят на Mac. В качестве примера он использовал Flappy Bird.
Сардесай поясняет, что технически это браузерная версия клона Flappy Bird, созданного другим разработчиком — Уиллом Исткоттом из студии PlayCanvas. За запуск игры в уведомлении отвечает фреймворк UserNotificationsUI появившийся в macOS с выпуском обновления Big Sur. В теории то же самое возможно реализовать в iOS.
Сардесай не планирует выпускать такую версию игры, и это даже к лучшему. Он говорит, что лишь хотел показать необычные возможности пуш-уведомлений в macOS. Человечество еле пережило появление Flappy Bird на мобильных устройствах, и вряд ли ему нужна эта игра ещё и в уведомлениях на компьютерах.
Flappy Bird — одна из самых популярных игр 2014 года. Её разработчик Донг Нгуен испугался популярности своего проекта и удалил его из App Store и Play Маркета. Сейчас в магазинах содержится огромное количество клонов этой игры, а оригинал так и не вернулся туда.
Did you know you can put a whole game inside of a push notification pic.twitter.com/LlMx2AjvHH— Neil Sardesai (@neilsardesai) April 9, 2021
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