Несколько дней назад компания Samsung представила флагманский модельный ряд смартфонов Galaxy S20. В рамках мероприятия Unpacked 2020 были представлены S20, S20+ и S20 Ultra. Чем отличаются устройства друг от друга вы можете прочитать здесь. В этом материале мы собрали все обои флагманов в максимальном разрешении.
Это официальные изображения со смартфонов S20. Соотношение сторон 1:1 позволяет устанавливать их для прокрутки рабочих столов. Все обои в разрешении 3200x3200 пикселей. Такое сочетание соотношения сторон и высокого разрешение означает, что эти изображения будут отлично смотреться на экранах любых устройств.
Это официальные изображения со смартфонов S20. Соотношение сторон 1:1 позволяет устанавливать их для прокрутки рабочих столов. Все обои в разрешении 3200x3200 пикселей. Такое сочетание соотношения сторон и высокого разрешение означает, что эти изображения будут отлично смотреться на экранах любых устройств.
Скачать обои Samsung Galaxy S20
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