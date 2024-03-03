Геймер просто хотел поиграть через Steam, а получил «синий экран смерти» на ПК

Олег

Steam


В сети распространяются жалобы пользователей Steam, которые пострадали от поддельных игр. Информация появляется в различных СМИ и соцсетях.

Ранее мы писали о появлении подделок в Steam — их обнаружили внимательные пользователи благодаря подозрительно низкой цене и различию в деталях с оригиналом. Пройти модерацию магазина с копией чужого тайтла почти нереально, но мошенники предположительно пользовались возможностью отредактировать название, описание и скриншоты в карточке уже после попадания в Steam.

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Люди продолжают попадаться на подделки и теряют деньги, поскольку игры очень сложно отличить — иногда фейк размещается прямо на главной странице Steam. Один из пострадавших даже сообщил, что чуть не лишился своего ПК:

«Я запустил фейковый Last Epoch и поймал „синий экран смерти“. Все, кто установил и запустил эти игры, имейте в виду, что они могли содержать вредоносное ПО. Я отформатировал свой компьютер, поскольку после запуска у меня стала возникать ошибка BSOD. После переустановки всё стало нормально. Единственная проблема, что теперь нужно заново скачивать все игры». 

Пользователи Reddit сообщают, что Valve уже заблокировала компанию, публиковавшую фейковые страницы с популярными играми вроде Helldivers 2, Palworld и Last Epoch — по крайней мере, так заверяет служба поддержки Steam. А еще компания начала возвращать деньги людям, купившим подделки, правда точное количество пострадавших и компенсаций неизвестно. 

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Источник:
DTF
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