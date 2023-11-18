Глава Samsung может снова загреметь в тюрьму



Фото: Engadget



Председателю совета директоров и фактическому главе Samsung Electronics Ли Джэёну предъявлено обвинение, по которому ему грозит тюремный срок. Он обвиняется в мошеннических действиях и манипуляциях с акциями в 2015 году, когда происходила реорганизация Samsung.



Ли Джэён и несколько бывших сотрудников Samsung предстали перед Центральным окружным судом в Сеуле, где им были зачитаны обвинения. Расследование преступления продолжалось три года, вердикт будет вынесен судом 26 января. Следователи считают, что в результате поглощения Samsung C&T и Cheil Industries, сопряжённого со скрытием важной информации и манипуляцией стоимостью акций, Ли Джэён незаконно за счёт миноритарных инвесторов получил больше контроля над Samsung Electronics.



Обвинение запросило главе Samsung Electronics пятилетний тюремный срок. Ли Джэён отвергает предъявленные обвинения и утверждает, что не руководствовался личным интересом и не желал увеличить свою долю в компании, нарушая права других акционеров. Слияние компаний, по его словам, было необходимо для преодоления геополитических рисков и укрепления Samsung на быстро растущем рынке микросхем, задействованных в генеративных системах искусственного интеллекта.





Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

Это далеко не первые неприятности с законом, с которыми столкнулся Ли Джэён.В 2017 году он был признан виновным в подкупе экс-президента Южной Кореи Пак Кын Хе, по приговору суда провёл в заключении полтора года и освободился совсем недавно — в 2022 году.