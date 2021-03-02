Главные анонсы Ignite 2021:















Компания Microsoft представила на ежегодной конференции Ignite ряд решений для разработчиков, а также технологии и сервисы для развития бизнеса и более продуктивной работы организаций и сотрудников.• Новая программно-аппаратная платформа Azure Percept. Она позволит запускать сервисы для создания и применения моделей искусственного интеллекта (ИИ) на специальных маломощных устройствах. Сочетание аппаратного обеспечения, готовых моделей ИИ и служб Azure позволяет эффективно реализовывать такие сценарии, как обнаружение объектов и аномалий, анализ магазинных полок и т. д., в граничных вычислениях без подключения в облако.• Доступность Azure Machine Learning в Azure Arc. Сервис для создания и управления моделями машинного обучения Azure Machine Learning теперь можно развернуть на любом кластере Kubernetes, локальном или облачном, через платформу по управлению гибридными и облачными средами Azure Arc. Это позволит сократить задержки сети, обеспечивая при этом безопасность и соответствие нормативным требованиям.• Семантический поиск в Azure Cognitive Search. Теперь семантический поиск доступен в облачном поисковом ИИ-сервисе для разработки мобильных и веб-приложений Azure Cognitive Search. Семантический поиск использует наиболее продвинутые модели естественного языка для улучшения релевантности и ранжирования результатов поиска. Это позволит организациям и разработчикам предлагать контекстный поиск высокого уровня в своих приложениях, по аналогии с возможностями в таких поисковых системах, как Bing.• Доступность Microsoft Power Automate Desktop в Windows 10. RPA-сервис Microsoft Power Automate Desktop, который позволяет легко автоматизировать рутинные задачи, будет доступен всем пользователям Windows 10. Клиенты могут бесплатно скачать Power Automate Desktop и приступить к настройке рабочих процессов между приложениями и сервисами для синхронизации файлов, получения уведомлений, сбора данных и многого другого.• Первый low-code язык программирования Microsoft Power Fx. Microsoft опубликовала первый low-code язык программирования Power Fx для настройки процессов в Power Platform. Этот язык, основанный на Excel, доступен уже сейчас, а его код будет открыт на GitHub позднее в этом году. Power Fx поможет снизить барьер в разработке собственных low-code приложений для бизнес-пользователей. А профессиональные разработчики смогут с помощью него ускорить процесс разработки.• Проведение вебинаров в Microsoft Teams. Теперь с помощью Teams пользователи смогут легко организовывать и проводить интерактивные вебинары с количеством участников до 1000 человек. Обновление включает в себя новые возможности для проведения презентаций, организации регистрации на вебинары, их администрирования, а также формирование отчетности по итогам мероприятия. При необходимости подключить еще большую аудиторию, можно легко переключиться на режим трансляции «только для просмотра», который позволит охватить до 20 000 человек.• PowerPoint Live в Microsoft Teams. Новая опция предоставит пользователям возможность проводить более эффективные презентации благодаря доступности заметок, слайдов, чата и списка участников в одном окне. Зрители смогут настроить опыт посещения онлайн-конференции под себя: знакомиться с контентом в своем темпе и использовать высококонтрастный режим.• Режим докладчика в Microsoft Teams. Он позволит выступающим настроить отображение видео и контента для аудитории. В ближайшее время появятся новые опции: Standout, который показывает видеоизображение докладчика перед контентом; Reporter, который показывает контент в виде вспомогательной визуализации над плечом докладчика; Side-by-side, который показывает видеоизображение докладчика рядом с контентом.• Интеграция Microsoft Teams и Dynamics 365. Она включает в себя возможности совместной работы Teams в таких модулях Dynamics 365, как Sales, Marketing, Human Resources, Commerce, Field Service и Customer Service. В частности, пользователям будут доступны усовершенствованные цифровые инструменты продаж в Dynamics 365 Sales, создание отчетов о мероприятиях, проводимых в Microsoft Teams, непосредственно из Dynamics 365 Marketing и многое другое.• Беспарольная аутентификация для облачных и гибридных сред в Azure Active Directory. С помощью Windows Hello for Business, приложения Microsoft Authenticator или совместимого ключа безопасности FIDO2 от Yubico, Feitian и AuthenTrend сотрудники организаций смогут входить в свои аккаунты посредством сканирования лица или отпечатка пальца.• Сквозное шифрование для 1:1 звонков в Teams. Сквозное шифрование позволит повысить безопасность передачи конфиденциальной информации во время звонка через платформу Microsoft Teams (к примеру, если ИТ-администратор передает пользователю пароль). Оно станет доступно для коммерческих заказчиков в первой половине года в режиме тестирования. В будущем планируется расширить опцию на запланированные звонки и на онлайн-собрания.