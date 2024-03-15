Google назвала дату презентации I/O 2024. Ждём новые Pixel и Android 15

Фархад
Google

Компания Google поделилась на своём сайте для разработчиков уникальной головоломкой, после прохождения которой появляется дата презентации I/O 2024.

Попробовать пройти головоломку можно по этой ссылке. Мероприятие пройдёт во вторник, 14 мая, в штаб-квартире Google в Калифорнии. Компания опубликует расписание ивента и список сессий для разработчиков ближе к I/O 2024.

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Ожидается, что в рамках этой презентации Google представит новые функции ИИ, смартфоны Pixel 8a и Pixel Fold 2, а также будущее масштабное обновление Android 15.

Кроме того, компания активно работает над интерфейсами и устройствами дополненной реальности, поэтому нам вполне могут анонсировать конкурента Apple Vision Pro, но от производителя Android-устройств.
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Источник:
Google
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Комментарии

tellurian
+1465
tellurian
Прошел три уровня, дальше лень :)
Сегодня в 10:05
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