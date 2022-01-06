В этом году Google собирается внести изменения в свою операционную систему. Функции, доступные пользователям Apple, появятся в экосистеме Android.Fast Pair — это функция для сопряжения Bluetooth-устройств с помощью всплывающего окна. Подключиться к нескольким устройствам стало гораздо проще. Больше не нужно копаться в настройках, все доступно одним тапом. Владельцы «яблочных» устройств давно оценили эту фичу, в то время как над версией для Android стоит еще поработать.Google намерена расширить возможности Fast Pair далеко за пределы аудио устройств, позволяя подключаться к телевизорам и функциям умного дома. С помощью нововведения Bluetooth-устройства будут интуитивно определять необходимый тип соединения.Компания также заявляет, что ведет разработку наушников, позволяющих автоматически переключать звук на любое устройство, которое вы используете. Например: вы смотрите любимый сериал на Netflix в наушниках. При поступлении звонка видео ставится на паузу и возобновляется после телефонного разговора.Еще одной фишкой станет «пространственный звук», позволяющий создать эффект присутствия. Совместимость со стриминговыми сервисами, наушниками и версиями Android, пока неизвестна.