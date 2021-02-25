В скором времени компания Google обновит надстройку Google TV для своей платформы Android TV. Некоторые модели телевизоров и телевизионных приставок получат режим Basic TV, в котором отключены все умные возможности.
В режиме Basic TV телевизор превращается из умного в обычный, просто с более удобным и интуитивным интерфейсом. Останется лишь возможность просматривать эфирные каналы телевидения и контент из источников, подключенных через HDMI-порт (например DVD-плеера или компьютера). В Basic TV отключена поддержка приложений, Google Assistant (в том числе для поиска контента), персональные рекомендации и стриминговые сервисы.
Режим Basic TV может пригодиться людям, которым обычный интерфейс Android TV кажется слишком сложным, или тем, кто не пользуется стриминговыми сервисами и приложениями, а предпочитает смотреть телевизионные каналы или фильмы с дисков
По данным 9to5Google, режим Basic TV появится в Android TV у телевизоров производства Sony, TCL и нескольких других компаний. Пользователь при желании может переключиться с него на полноценный интерфейс, но для этого потребуется делать полный сброс настроек и заново залогиниваться в аккаунт.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru