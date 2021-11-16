Компания Google 19 октября на мероприятии Pixel Fall Launch полноценно представила смартфоны Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Несмотря на то, что о новинках было практически всё известно, фанаты ждали анонс Pixel Fold, который так и не состоялся. Сегодня стало известно, что поисковый гигант отказался от выпуска складного смартфона Pixel.
Об этом сообщил аналитик и основатель исследовательских компаний Display Supply Chain Consultants и DisplaySearch Росс Янг (Ross Young). По словам Янга, несколько источников в цепочки поставок заявили, что Google не будет выпускать Pixel Fold в продажу. Причина заключается в том, что в компании считают, что продукт не будет таким конкурентоспособным, как это необходимо. Кроме того, Янг предположил, что его цена, вероятно, будет выше, чем у его основного конкурента Samsung в США и Европе.
Стоит отметить, что Росс Янг (Ross Young) в прошлом уже предоставлял достоверную информацию по различным продуктам и вполне возможно, что компания действительно отменила выпуск смартфона над которым трудилась два года. Не исключено, что через время Google продолжит работу над Pixel Fold.
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