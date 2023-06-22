Google высмеяла iPhone в серии роликов про Pixel 7 Pro. Некоторые даже получились смешными

Компания Google решила последовать дурному примеру Samsung и выпустила сразу 5 коротких роликов, в которых Pixel 7 Pro насмехается над iPhone 14 Pro.Во всех роликах iPhone и Pixel представлены лучшими друзьями, которые рассуждают о жизни. Переговариваются между собой девайсы голосами Siri и Ассистента Google.В первом ролике под названием «Плато» iPhone 14 Pro жалуется на то, что отстаёт от Pixel в технологическом плане. Флагман Apple даже вспомнил, что в возрасте «семёрки» у него не было таких же крутых функций, как в Pixel. Даже сейчас в 14-м поколении девайс не может похвастаться режимом астрофотографии и 30-кратным зумом, а единственный повод для гордости — «синие пузыри» iMessage. В один момент рассказ iPhone внезапно прерывается из-за полной разрядки аккумулятора, а Pixel просит кого-нибудь принести кабель Lightning, чтобы помочь бедолаге.Второй ролик — камень в огород Apple за отсутствие режима астрофотографии. Лёжа под звёздами, Pixel 7 Pro задаётся философским вопросом: «Разве среди тысяч звёзд мы можем быть единственными разумными существами во вселенной?». В свою очередь, iPhone просто не догоняет о каких небесных телах идёт речь и пытается нелепо уловить их в кадре, фотографируя со вспышкой. Раунд?Третий ролик посвящён встроенному VPN-сервису в смартфонах Google. Оказывается, iPhone начинают паниковать при подключении к публичным сетям из-за страха хакерской атаки. На фоне отсутствия вшитого VPN, пользователям остаётся только переключить смартфон в авиарежим. Да, в Google вот настолько креативные контентмейкеры.Четвёртый ролик демонстрирует невероятную функцию реверсивной зарядки, с помощью которой Pixel удалось «оживить» iPhone. Google называет эту фичу жизнеспасающей, что на фоне вызова экстренной службы помощи через спутники Apple выглядит просто смешно.Пятый ролик — фаталити в крышку гроба iPhone. Во время очередной беседы флагман Google спрашивает у смартфона Apple, не заметил ли он изменений в Pixel. Siri перебирает все фишки из прошлых роликов и говорит, что не любит сюрпризы. В ответ на это Pixel раскрывается… Да, это реклама Pixel Fold. iPhone моментально теряет сознание, а придя в себя спрашивает «какой сейчас год?» и «появились ли летающие автомобили?». На это новинка Google отвечает, что пока мы дошли только до складных смартфонов.