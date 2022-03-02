



Внезапно для всех, последние дни стали не самыми простыми. События произошедшие в стране, также затронули индустрию видеоигр.







Перекупы консолей активировались





Консоли нового поколения и так переживали не лучшие времена, но, похоже, жадность перекупов не знает границ. В связи с последними событиями в стране, цены на консоли PlayStation 5 «взлетели в космос». Цифры варьируются от 130 до 250 тысяч рублей. При этом стоимость в магазинах осталась прежней.









В PlayStation Store начались проблемы с оплатой













Пользователи начали жаловаться на проблемы при покупке в PS Store. При оплате выходит сообщение, «Кредитная или дебетовая карта больше не действительна». Ошибка возникает как с банками попавшими под санкции, так и с обыкновенными.





Steam отказывает российским игрокам









ПК геймеры тоже столкнулись с аналогичной проблемой. Игровая платформа Steam отклоняет запросы при попытке приобрести игру. Ошибку выдавали карты банков «Сбер», «Тинькофф» и «Точка».





EA отстранила российских киберспортсменов













Со слов инсайдера Тома Хендерсона, EA Sports планирует исключить российских киберспортсменов из предстоящих турниров по FIFA и NHL из-за событий развернувшихся в Украине.





Аккаунты Xbox и PlayStation могут заблокировать













Украински политик Михаил Федоров обратился к главам PlayStation и Xbox с просьбой отключить игровые аккаунты. Если подобное произойдет все консоли будут лежать мертвым грузом до их разблокировки. Надеемся, что этого не произойдет.

Это были главные новости из мира игровой индустрии на сегодняшний день. Увидимся.







