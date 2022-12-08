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Илон Маск обложит владельцев iPhone комиссионными сборами Apple

Фархад

iPhone Twitter

Сервис микроблогов Twitter планирует повысить стоимость подписки Twitter Blue до $11 в месяц, но только для владельцев iPhone.

Это поможет компании компенсировать комиссию в 30%, которую Apple берёт с покупок в приложениях. Интересно, что при оформлении подписки Twitter Blue через браузер её стоимость составит $7 в месяц. Вероятно, эта разница в цене побудит большинство пользователей оформить подписку в веб-версии сервиса, что позволит Twitter избежать платы за покупки в приложении.

Стоит отметить, что подобную ценовую политику в отношении пользователей iPhone ранее применяли Spotify и другие приложения.

Изменение цен на Twitter Blue в App Store последовало за критикой Илона Маска в адрес Apple на прошлой неделе. Он также заявил, что производитель iPhone «пригрозил удалить Twitter из магазина приложений», но позже он встретился с Тимом Куком и отказался от своих слов.

Перезапуск подписки Twitter Blue, в которую входит синяя галочка, состоится уже в эту пятницу, 9 декабря.

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Источник:
MacRumors
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