Приложение «Фото» в iOS 17 обзавелось полезнейшей кнопкой. Apple, где она была раньше?!

Олег

iOS 17

Фото: MacRumors

Компания Apple упростила обрезку фотографий в iOS 17. На это обратил внимание MacRumors.

Сейчас, чтобы обрезать фотографию, нужно открыть её, нажать «Правка», перейти в режим обрезки, выбрать рамку и сохранить. Начиная с iOS 17 этот процесс упрощается до безобразия. Теперь можно просто открыть фотографию на весь экран, увеличить её жестом двумя пальцами и нажать на новую кнопку «Обрезать». Всё!

Есть ощущение, что такая возможность должна была появиться уже давно, настолько она очевидна и удобна. Здорово, что мы получили её хотя бы сейчас.

Вот здесь наш первый взгляд на iOS 17. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

tellurian
+4966
tellurian
Реально удобно
час назад в 09:39
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