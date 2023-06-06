Приложение «Фото» в iOS 17 обзавелось полезнейшей кнопкой. Apple, где она была раньше?!

Фото: MacRumors
Компания Apple упростила обрезку фотографий в iOS 17. На это обратил внимание MacRumors.
Сейчас, чтобы обрезать фотографию, нужно открыть её, нажать «Правка», перейти в режим обрезки, выбрать рамку и сохранить. Начиная с iOS 17 этот процесс упрощается до безобразия. Теперь можно просто открыть фотографию на весь экран, увеличить её жестом двумя пальцами и нажать на новую кнопку «Обрезать». Всё!
Есть ощущение, что такая возможность должна была появиться уже давно, настолько она очевидна и удобна. Здорово, что мы получили её хотя бы сейчас.
Вот здесь наш первый взгляд на iOS 17.
Компания Apple упростила обрезку фотографий в iOS 17. На это обратил внимание MacRumors.
Сейчас, чтобы обрезать фотографию, нужно открыть её, нажать «Правка», перейти в режим обрезки, выбрать рамку и сохранить. Начиная с iOS 17 этот процесс упрощается до безобразия. Теперь можно просто открыть фотографию на весь экран, увеличить её жестом двумя пальцами и нажать на новую кнопку «Обрезать». Всё!
Есть ощущение, что такая возможность должна была появиться уже давно, настолько она очевидна и удобна. Здорово, что мы получили её хотя бы сейчас.
Вот здесь наш первый взгляд на iOS 17.