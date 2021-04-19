





Развитие сетей 5G идет в России достаточно медленно, и на то есть одна очевидная причина: если почти во всем мире для этого используют диапазон 3.4-3.8 ГГц, то у нас он занят Министерством обороны и «Роскосмосом», то есть использовать его для гражданских целей нельзя. Поэтому в РФ будут и уже развиваются два других диапазона: это 4.4-5 ГГц и mmWave, то есть выше 20 ГГц.Первый диапазон развивает МТС в Москве — уж есть больше десятка тестовых зон, в которых можно увидеть скорость загрузки больше 1 Гбит/с на своем смартфоне. Однако проблема в том, что кроме России такой диапазон развивается только в некоторых странах Азии, из-за чего оборудование для него стоит достаточно дорого, что только негативным образом сказывается на развитии 5G в России.А вот диапазон mmWave развивают почти во всем мире, пусть и слабее, чем «стандартный» 3.4-3.8 ГГц, но это все еще делает оборудование для него более доступным. Проблема тут лишь в том, что текущие iPhone 12, официально продающиеся в России, умеют работать только с Sub-6, то есть с 5G на частоте ниже 6 ГГц. Модели с поддержкой mmWave официально продаются только в США, и гарантии у нас они не имеют.Однако в скором времени, по словам известного аналитика Минг-Чи Куо, все изменится: по его данным, Apple сделает доступным будущий iPhone 13 с поддержкой 5G mmWave в бльшем количестве стран. Куо сообщает, что если сейчас на iPhone 12 с поддержкой высокочастотного диапазона приходится порядка 30-35% продаж, то в следующем году Apple планирует довести это число до 55-60%. Иными словами, есть шанс, что официальные iPhone 13 для России будут поддерживать все диапазоны 5G, которые могут и уже развивают операторы.