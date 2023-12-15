iPhone скоро получит новый перископ с оптическим зумом как в Galaxy S23 Ultra

Фархад
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Концепт: Константин Миленин

Компания Apple планирует оснастить будущие модели iPhone новыми сенсорами с тетрапризмой, которые обеспечат 10-кратное оптическое приближение без потери качества.

Интересно, что при этом Apple исключила LG Innotek из числа своих поставщиков и заменила его китайской фирмой ICT, принадлежащей Luxshare. Напомним, что LG Innotek выступила основным поставщиком линз для iPhone 15 Pro Max (первый смартфон Apple с перископом). Причины такого решения не разглашаются.

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Скорее всего, первыми моделями с новой тетрапризмой станут iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max, выход которых ожидается в 2025 году.
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Источник:
Wccftech
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