iPhone скоро получит новый перископ с оптическим зумом как в Galaxy S23 Ultra

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Компания Apple планирует оснастить будущие модели iPhone новыми сенсорами с тетрапризмой, которые обеспечат 10-кратное оптическое приближение без потери качества.Интересно, что при этом Apple исключила LG Innotek из числа своих поставщиков и заменила его китайской фирмой ICT, принадлежащей Luxshare. Напомним, что LG Innotek выступила основным поставщиком линз для iPhone 15 Pro Max (первый смартфон Apple с перископом). Причины такого решения не разглашаются.Скорее всего, первыми моделями с новой тетрапризмой станут iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max, выход которых ожидается в 2025 году.