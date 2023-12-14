Вышли первые публичные бета-версии iOS 17.3, iPadOS 17.3 и macOS Sonoma 14.3 с режимом «Антивор»

Фархад
ioS 17

Компания Apple выпустила первые сборки будущих обновлений iOS 17.3, iPadOS 17.3, tvOS 17.3, watchOS 10.3 и macOS Sonoma 14.3 для участников программы публичного бета-тестирования.

В новых бетах появилось сразу несколько полезных нововведений. Например, в iOS 17.3 Apple начала тестировать режим «Антивор» и совместные плей-листы Apple Music. Подробнее о них мы рассказали в этом материале.

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Скорее всего, тестирование всех новых ОС продлится до марта 2024 года, и выйдет после весенней презентации новых продуктов.
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