





Жёсткие диски имеют неприятное обыкновение умирать в самый неожиданный момент, из-за чего пользователь лишается ценной информации (если, конечно, не забэкапил её заранее). Новое изобретение компаний Google и Seagate призвано решить эту проблему.Компания Google натренировала систему искусственного интеллекта на жёстких дисках, которые используются в её облачном хранилище, и научила её с высокой долей вероятности предсказывать, когда тот или иной накопитель выйдет из строя. Точность предсказания составляет 98%, то есть ИИ может с погрешностью до одного дня или даже нескольких часов определить, когда «умрёт» тот или иной жёсткий диск.При создании этой технологии был собран массив больших данных от миллионов жёстких дисков, в том числе позволяющих выявить появление проблем на ранней стадии. Зная примерную дату выхода диска из строя можно своевременно заменить его, не утратив ценную информацию.Твёрдотельные накопители тоже ломаются, но этот процесс довольно предсказуем, поскольку они рассчитаны на определённое количество циклов записи и не подвержены поломке из-за ударов, падений и аварийного перезапуска.Поддержка этой технологии появится в некоторых моделях жёстких дисков Seagate, в основном тех, что предназначены для использования в серверах и дата-центрах. Не исключено, что компания оснастит этой технологией жёсткие диски для обычных потребителей, но прогнозирование фатальной поломки наверняка в этом случае будет намного ниже. Дело в том, что жёсткие диски, установленные в серверах, находятся примерно под одинаковой нагрузкой всё время своей жизни и не оказываются в экстремальных условиях. В пользовательских компьютерах им приходится труднее — из-за риска аварийного выключения и частых перезагрузок компьютера, перепадов тока и температуры, механических ударов и резкого изменения нагрузки в процессе записи и чтения файлов.