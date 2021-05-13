В скором времени Госдума рассмотрит законопроект, принятие которого обяжет крупные зарубежные IT-компании открывать филиалы в России. Об этом заявил в своём телеграм-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Российские филиалы должны быть открыты у всех зарубежных информационных ресурсов с аудиторией более 500 тысяч человек в сутки. Таким образом, как считают депутаты, эти ресурсы будут в полном объёме представлять интересы материнских компаний и отвечать за деятельность своих головных офисов.
Как пишет Хинштейн, такой закон необходимо принять, поскольку сейчас «ИТ-гиганты злоупотребляют своим монопольным положением, нарушая требования российского законодательства». По его словам, они способствуют распространению противоправного контента и не удаляют его по требованию российских властей или делают это неохотно и медленно.
Хинштейн также указал, какие меры воздействия будут применяться к IT-компаниям, которые откажутся открывать филиалы в России:
- Предупреждение о нарушении российского законодательства, которые увидят пользователи сайта.
- Запрет рекламы самого ресурса и на его площадке.
- Запрет на проведение платежей в адрес площадки.
- Запрет на сбор и трансграничную передачу персональных данных.
Депутат считает, что эти меры не будут ограничивать российских пользователей и ущемлять их интересы, но создадут «экономические стимулы для соблюдения российского законодательства ИТ-гигантами». Он также подчеркнул, что подобные законы о «приземлении» иностранных компаний уже есть в некоторых странах, например, в Турции.
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