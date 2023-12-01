Из App Store пропали приложения РЖД и «Сбермаркета»

Александр
Модераторы Apple удалили из App Store принадлежащее «Сберу» приложение «Сбермаркет». Оно предназначено для заказа продуктов из магазинов и общепита с курьерской доставкой.

«Сбер» попал под санкции США и Евросоюза в апреле 2022 года и формально избавился от части своих активов (в том числе музыкального сервиса «Звук»). После этого из App Store и Play Маркета были удалены приложения «Сбербанк Онлайн», «Звук», 2ГИС и Okko. Банк предпринимал попытки вернуть в App Store своё приложение под другими названиями — но модераторы спустя некоторое время находили его и снова удаляли.

На сайте «Сбермаркета» выложена инструкция по установке приложения на Android-устройства. Там же есть рекомендации по использованию веб-версии сервиса с iPhone и iPad.



Apple также удалила из App Store приложение РЖД. Владеющий им холдинг «Российские железные дороги» попал под санкции как минимум десяти стран мира в марте 2023 года.

Ранее сегодня из App Store пропало приложение каршерингового сервиса «Ситидрайв». Этот сервис принадлежит компании «О2О Холдинг», которой раньше владели «Сбер» и VK, позже передавшие его компаниям «Еком Технологии» и ООО «Еком Инвестиции», чьи инвесторы не раскрываются.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Cсылки по теме:
Вышли третьи бета-версии iOS 17.2, iPadOS 17.2 и macOS Sonoma 14.2
iPhone 16 получит новые эксклюзивные OLED-дисплеи Samsung, которые потребляют меньше энергии
Apple не выдерживает честной конкуренции с Huawei
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

Роскомнадзор запретит бесплатно слушать музыку в рунете
Новая функция «Google Фото» позволит забыть о локальном хранении снимков
Windows 10 и 11 порадовали пользователей небольшой удобной опцией
WhatsApp получил функцию, которую фанаты давно просят у Дурова для Telegram

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+1
mrsmirnovv
Ущербы омерикосные
58 минут назад
#
Максим
+39
Максим
Тим Кук сегодня не в духе
36 минут назад
#
sponame
+264
sponame
Когда iGuides уже удалят…?!
минуту назад
#
Купить рекламу