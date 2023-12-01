Из App Store пропали приложения РЖД и «Сбермаркета»

«Сбер» попал под санкции США и Евросоюза в апреле 2022 года и формально избавился от части своих активов (в том числе музыкального сервиса «Звук»). После этого из App Store и Play Маркета были удалены приложения «Сбербанк Онлайн», «Звук», 2ГИС и Okko. Банк предпринимал попытки вернуть в App Store своё приложение под другими названиями — но модераторы спустя некоторое время находили его и снова удаляли.
На сайте «Сбермаркета» выложена инструкция по установке приложения на Android-устройства. Там же есть рекомендации по использованию веб-версии сервиса с iPhone и iPad.
Apple также удалила из App Store приложение РЖД. Владеющий им холдинг «Российские железные дороги» попал под санкции как минимум десяти стран мира в марте 2023 года.
Ранее сегодня из App Store пропало приложение каршерингового сервиса «Ситидрайв». Этот сервис принадлежит компании «О2О Холдинг», которой раньше владели «Сбер» и VK, позже передавшие его компаниям «Еком Технологии» и ООО «Еком Инвестиции», чьи инвесторы не раскрываются.
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