Из App Store удалили приложение популярного российского магазина электроники

Компания Apple удалила из App Store приложение сети магазинов «М.Видео». Загрузить его из раздела «Покупки», если ранее оно было у вас установлено, тоже нельзя.
Для самого «М.Видео» пропажа приложения стала неприятной неожиданностью. На сайте говорится, что компания «уточняет, как всё исправить и вернуть», и обещает позже поделиться более подробной информацией.
С чем связано удаление, неизвестно. Не исключено, что среди акционеров или бенефициаров «М.Видео» есть лица или компании, против которых в США и Евросоюзе введены санкции. Брендом «М.Видео» владеет компания ООО «МВМ», которой также принадлежит торговая марка «Эльдорадо». Приложение торговой сети «Эльдорадо» по-прежнему доступно в App Store. В «Play Маркете» выложены оба приложения, Google не блокирует их, как и не блокирует приложения банков, которые сегодня были удалены из App Store.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первымКомментарий пресс-службы «М.Видео»:
На данный момент приложение «М.Видео» не доступно для скачивания только в AppStore. При этом, ранее установленное через AppStore приложение продолжает работать в полном объеме. Чтобы и дальше пользоваться им без ограничений, рекомендуем клиентам не удалять его с устройств. В сторе для Android приложение «М.Видео» доступно без ограничений. Всеми возможностями магазина также можно воспользоваться на сайте «М.Видео» и в сети оффлайн-магазинов группы «М.Видео-Эльдорадо».