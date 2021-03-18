Cozy Grove — Добро пожаловать в «Уютную Рощу», симулятор жизни на постоянно меняющемся острове с привидениями. Ваш герой — призрачный скаут. Изо дня в день он бродит по лесу, раскрывает тайны острова и помогает местным призракам обрести покой. Уделите Уютной Роще немного времени, научитесь мастерить предметы своими руками, и на остров вернутся краски и веселье. Вас ждут десятки запоминающихся персонажей и призраков, с которыми можно подружиться. У каждого призрака своя история, которую вам предстоит со временем раскрыть.





Игра-детектив HitchHiker от студии Versus Evil — Действия разворачиваются вдоль заброшенных шоссе, где игроку предстоит раскрыть тайны своего прошлого. В качестве автостопщика, потерявшего память и конечную цель своего путешествия, игроку придётся ловить попутные машины в попытках расследовать загадочное исчезновение близкого человека. Среди водителей вы встретите абсолютно разных людей — от суровых фермеров до возвращающихся со смены официанток, — и все они могут поделиться с вами интересными историями. С появлением зацепок вы поймёте, что всё происходящее — не то, чем кажется на первый взгляд. В ходе путешествия вам предстоит распутать клубок событий из прошлого и столкнуться с настоящими опасностями.





Масляный остров в Butter Royal претерпел неожиданные изменения. Игроки получат доступ к 11 новым специям, а также столкнутся с неожиданными нововведениями от исчезающих следов до жидкого дуриана.

В пазлах Patterned появилось больше 40 новых узоров, которые посвящены таким странам, как Испания, Португалия, Греция и Италия. Добавьте к задаче более мелкие детали и настраиваемую таблицу лидеров для решения головоломок в экспертном режиме.

«Путь Мечика» поздравляет с Днем святого Патрика! Устройте себе праздник с тремя тематическими костюмами.

В головоломке Dear Reader добавлены 13 новых книг, включая «Графа Монте-Кристо» и «Искусство войны». Теперь игра насчитывает более 100 книг.







На этой неделе в пятницу в Apple Arcade появится новая игра Cozy Grove от студии Spry Fox — разработчика Alphabear, Triple Town и Road Not Taken. Новинка перенесёт игроков на остров, который населён привидениями. Красивые и динамичные пейзажи острова будут оживать по мере того, как игрок помогает нуждающимся призракам.Кроме того, совсем скоро пользователи Apple Arcade смогут принять участие в дорожном приключении HitchHiker. Оказавшись на заброшенной дороге, игроки столкнутся с неизвестным и узнают много нового о своём прошлом.Также не пропустите новые игровые режимы и дополнения, которые вышли для Butter Royale, Patterned, «Путь Мечика» и Dear Reader.