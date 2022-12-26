Сбербанк Тинькофф Гайды

Как легко и быстро собрать деньги с друзей или родных

Олег

Сбор денех


Скорее всего, любой из нас время от времени участвует в каких-то совместных мероприятиях. Семейные праздники, посиделки или выезд на природу с друзьями, покупка подарка на годовщину родителям — зачастую такие цели подразумевают необходимость «скинуться» всем участникам затеи.

Раньше собрать деньги было долго и сложно, особенно если друзья или члены семьи живут в разных городах. Но в современном мире хочется решать такие задачи с помощью технологий. И это вполне реально: большинство банков позволяет собирать деньги в пару нажатий.

В разных приложениях этот процесс немного отличается, так что в этом гайде мы продемонстрируем процесс на примере приложений двух популярных банков.

Как собрать деньги в «Сбере»:
  • Откройте приложение «Сбербанк» или СБОЛ
  • Введите в поиск «Собрать деньги» и тапните соответствующий вариант
  • Выберите цель сбора средств — её увидят те, кто будет «скидываться» вам на счет, это чисто информационный параметр 
Сбер
  • Теперь можете оформить цель подходящим названием и картинкой
  • Укажите один из трех параметров: общую сумму сбора, сумму сбора с каждого человека или сбор без ограничений по сумме
  • В появившемся чате вы можете скопировать ссылку, после чего разослать её нужным людям или опубликовать в соцсетях.
Сбер

Как собрать деньги в «Тинькофф»:
  • Откройте приложение «Тинькофф» и выберите «Платежи»
  • Внизу страницы нажмите «Запросить деньги»
  • Выберите «Создать открытый сбор денег» и укажите цель сбора — её увидят другие люди 
Тинькофф
  • В поле «Сумма сбора» укажите полную сумму, которую хотите собрать, либо оставьте его пустым, если планируете получить «чем больше, тем лучше»
  • Нажмите «Создать сбор»
  • На последнем экране тапните «Скопировать ссылку»; отправьте её тем, кто будет «скидываться» на цель или опубликуйте в своих соцсетях.
Тинькофф

Человек, который перейдет по ссылке, сразу попадет в приложение своего банка, если он совпадает с банком сбора средств, либо увидит окно авторизации и сможет перевести после входа. 

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Комментарии

tellurian
+4859
tellurian
Ни разу такие сборы не делал :)
Только в школе и детском саду.
час назад в 21:06
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