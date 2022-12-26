Как легко и быстро собрать деньги с друзей или родных

Скорее всего, любой из нас время от времени участвует в каких-то совместных мероприятиях. Семейные праздники, посиделки или выезд на природу с друзьями, покупка подарка на годовщину родителям — зачастую такие цели подразумевают необходимость «скинуться» всем участникам затеи.
Раньше собрать деньги было долго и сложно, особенно если друзья или члены семьи живут в разных городах. Но в современном мире хочется решать такие задачи с помощью технологий. И это вполне реально: большинство банков позволяет собирать деньги в пару нажатий.
В разных приложениях этот процесс немного отличается, так что в этом гайде мы продемонстрируем процесс на примере приложений двух популярных банков.
Как собрать деньги в «Сбере»:
- Откройте приложение «Сбербанк» или СБОЛ
- Введите в поиск «Собрать деньги» и тапните соответствующий вариант
- Выберите цель сбора средств — её увидят те, кто будет «скидываться» вам на счет, это чисто информационный параметр
- Теперь можете оформить цель подходящим названием и картинкой
- Укажите один из трех параметров: общую сумму сбора, сумму сбора с каждого человека или сбор без ограничений по сумме
- В появившемся чате вы можете скопировать ссылку, после чего разослать её нужным людям или опубликовать в соцсетях.
Как собрать деньги в «Тинькофф»:
- Откройте приложение «Тинькофф» и выберите «Платежи»
- Внизу страницы нажмите «Запросить деньги»
- Выберите «Создать открытый сбор денег» и укажите цель сбора — её увидят другие люди
- В поле «Сумма сбора» укажите полную сумму, которую хотите собрать, либо оставьте его пустым, если планируете получить «чем больше, тем лучше»
- Нажмите «Создать сбор»
- На последнем экране тапните «Скопировать ссылку»; отправьте её тем, кто будет «скидываться» на цель или опубликуйте в своих соцсетях.
Человек, который перейдет по ссылке, сразу попадет в приложение своего банка, если он совпадает с банком сбора средств, либо увидит окно авторизации и сможет перевести после входа.