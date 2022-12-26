Как легко и быстро собрать деньги с друзей или родных

Откройте приложение «Сбербанк» или СБОЛ

Введите в поиск «Собрать деньги» и тапните соответствующий вариант

Выберите цель сбора средств — её увидят те, кто будет «скидываться» вам на счет, это чисто информационный параметр

Теперь можете оформить цель подходящим названием и картинкой

Укажите один из трех параметров: общую сумму сбора, сумму сбора с каждого человека или сбор без ограничений по сумме

В появившемся чате вы можете скопировать ссылку, после чего разослать её нужным людям или опубликовать в соцсетях.

Откройте приложение «Тинькофф» и выберите «Платежи»

Внизу страницы нажмите «Запросить деньги»

Выберите «Создать открытый сбор денег» и укажите цель сбора — её увидят другие люди

В поле «Сумма сбора» укажите полную сумму, которую хотите собрать, либо оставьте его пустым, если планируете получить «чем больше, тем лучше»

Нажмите «Создать сбор»

На последнем экране тапните «Скопировать ссылку»; отправьте её тем, кто будет «скидываться» на цель или опубликуйте в своих соцсетях.

Скорее всего, любой из нас время от времени участвует в каких-то совместных мероприятиях. Семейные праздники, посиделки или выезд на природу с друзьями, покупка подарка на годовщину родителям — зачастую такие цели подразумевают необходимость «скинуться» всем участникам затеи.Раньше собрать деньги было долго и сложно, особенно если друзья или члены семьи живут в разных городах. Но в современном мире хочется решать такие задачи с помощью технологий. И это вполне реально: большинство банков позволяет собирать деньги в пару нажатий.В разных приложениях этот процесс немного отличается, так что в этом гайде мы продемонстрируем процесс на примере приложений двух популярных банков.Человек, который перейдет по ссылке, сразу попадет в приложение своего банка, если он совпадает с банком сбора средств, либо увидит окно авторизации и сможет перевести после входа.