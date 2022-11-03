iPhone 14 Pro Always-on Display Гайды

Как настроить автоотключение Always-on Display на ночь на iPhone 14 Pro

Олег

iPhone


Одним из ключевых нововведений новых iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max является Always-on Display. Внедрить эту функцию позволила LTPO-матрица, которая «умеет» обновлять изображение с частотой один раз в секунду, и, как следствие, почти не расходовать заряд аккумулятора.

Однако сама реализация Always-on Display в iPhone 14 Pro может мешать вам спать по ночам. Дисплей постоянно выводит изображение и слегка подсвечивается, создавая световой шум в комнате. Конечно, можно перевернуть его экраном вниз, но такой способ тоже понравится не всем.

К счастью, в iOS есть возможность настроить автоматическое включение и отключение Always-on Display по заданному вами расписанию. В этом поможет функция «Фокусирование».

Как быстро отключать AoD вручную:
  • Откройте Пункт управления («шторка» с переключателями)
  • Нажмите на «Фокусирование»
  • Выберите профиль «Сон».
iOS

Готово! Теперь Always-on Display выключен до тех пор, пока вы не смените профиль на любой другой.

Как настроить расписание:
  • Откройте «Настройки» → «Фокусирование»
  • Выберите профиль «Сон»
  • В блоке «Расписание» нажмите «Настроить функции сна» 
iOS
  • Смартфон переадресует вас в приложение «Здоровье»
  • Выберите время активации и отключения профиля «Сон».
iOS

Готово! Теперь профиль «Сон» будет включаться и отключаться по расписанию, и ночью Always-on Display не будет вам мешать. В случае, если вы хотите видеть входящие уведомления на локскрине, включите соответствующий тумблер в настройке профиля «Сон». 

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Комментарии

Mers
+4146
Mers
А если класть экраном вниз?
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