Как настроить автоотключение Always-on Display на ночь на iPhone 14 Pro

Откройте Пункт управления («шторка» с переключателями)

Нажмите на «Фокусирование»

Выберите профиль «Сон».

Откройте «Настройки» → «Фокусирование»

Выберите профиль «Сон»

В блоке «Расписание» нажмите «Настроить функции сна»

Смартфон переадресует вас в приложение «Здоровье»

Выберите время активации и отключения профиля «Сон».

Одним из ключевых нововведений новых iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max является Always-on Display. Внедрить эту функцию позволила LTPO-матрица, которая «умеет» обновлять изображение с частотой один раз в секунду, и, как следствие, почти не расходовать заряд аккумулятора.Однако сама реализация Always-on Display в iPhone 14 Pro может мешать вам спать по ночам. Дисплей постоянно выводит изображение и слегка подсвечивается, создавая световой шум в комнате. Конечно, можно перевернуть его экраном вниз, но такой способ тоже понравится не всем.К счастью, в iOS есть возможность настроить автоматическое включение и отключение Always-on Display по заданному вами расписанию. В этом поможет функция «Фокусирование».Теперь Always-on Display выключен до тех пор, пока вы не смените профиль на любой другой.Теперь профиль «Сон» будет включаться и отключаться по расписанию, и ночью Always-on Display не будет вам мешать. В случае, если вы хотите видеть входящие уведомления на локскрине, включите соответствующий тумблер в настройке профиля «Сон».