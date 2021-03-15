«МегаФон» предложил новым абонентам месяц связи в подарок. Воспользовавшись предложением, новые клиенты оператора смогут не только пользоваться целый месяц услугами связи бесплатно, но и в течение этого периода менять тариф сколько угодно раз – чтобы протестировать все преимущества тарифной линейки.
Одно из главных преимуществ тарифов #БезПереплат – возможность раздавать мобильный интернет в режиме модема на любые устройства бесплатно и без ограничений скорости и объема трафика, в том числе на тарифах с безлимитным интернетом. Такая опция позволит не только протестировать интернет на мобильном устройстве, но и использовать его, например, для работы, просмотра фильмов или игры на ноутбуке.
Став постоянным клиентом, можно оценить и другие преимущества тарифов #БезПереплат: доступность популярных мессенджеров и звонков внутри сети даже при нуле на счету, наличие копилки гигабайт и минут – остатки пакетов бессрочно сохраняются и начинают расходоваться, когда закончится основной трафик и минуты.
Для того чтобы воспользоваться предложением, нужно:
- приобрести SIM-карту любым удобным способом: с саморегистрацией в интернет-магазине shop.megafon.ru с доставкой на дом (если доступно), в салонах связи «МегаФона» или онлайн/ офлайн через партнерскую сеть. Также можно перейти в «МегаФон» со своим номером. Внесенный при покупке SIM-карты платеж (размер платежа зависит от региона и от выбранного тарифа) остается на счете на время действия предложения и затем может быть потрачен на абонентскую плату в следующем месяце;
- выбрать любой тариф из новой линейки #БезПереплат (кроме «VIP» и «Премиум»), в том числе с безлимитным мобильным интернетом;
- установить приложение «МегаФон» и самостоятельно активировать предложение, обнуляющее абонентскую плату по тарифу за 30 дней.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Обнаружил в разделе аккумулятора на iOS, что приложение этого оператора за последние 10 дней работало в фоне 36 часов, а за последние сутки целых 16 часов.
Всегда, если захожу в приложение, выгружаю после использования.
Обновление контента выключено.
Сперва удалил виджет, но не помогло.
Удалил приложение.
Аналогичная тема с приложением АЗС Роснефть.
Кто знает, норма это или нет!?