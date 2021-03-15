МегаФон

«МегаФон» предложил новым абонентам месяц связи в подарок. Воспользовавшись предложением, новые клиенты оператора смогут не только пользоваться целый месяц услугами связи бесплатно, но и в течение этого периода менять тариф сколько угодно раз – чтобы протестировать все преимущества тарифной линейки. 

Одно из главных преимуществ тарифов #БезПереплат – возможность раздавать мобильный интернет в режиме модема на любые устройства бесплатно и без ограничений скорости и объема трафика, в том числе на тарифах с безлимитным интернетом. Такая опция позволит не только протестировать интернет на мобильном устройстве, но и использовать его, например, для работы, просмотра фильмов или игры на ноутбуке.

Став постоянным клиентом, можно оценить и другие преимущества тарифов #БезПереплат: доступность популярных мессенджеров и звонков внутри сети даже при нуле на счету, наличие копилки гигабайт и минут – остатки пакетов бессрочно сохраняются и начинают расходоваться, когда закончится основной трафик и минуты.

Для того чтобы воспользоваться предложением, нужно: 
  • приобрести SIM-карту любым удобным способом: с саморегистрацией в интернет-магазине shop.megafon.ru с доставкой на дом (если доступно), в салонах связи «МегаФона» или онлайн/ офлайн через партнерскую сеть. Также можно перейти в «МегаФон» со своим номером. Внесенный при покупке SIM-карты платеж (размер платежа зависит от региона и от выбранного тарифа) остается на счете на время действия предложения и затем может быть потрачен на абонентскую плату в следующем месяце; 
  • выбрать любой тариф из новой линейки #БезПереплат (кроме «VIP» и «Премиум»), в том числе с безлимитным мобильным интернетом; 
  • установить приложение «МегаФон» и самостоятельно активировать предложение, обнуляющее абонентскую плату по тарифу за 30 дней. 
Стать абонентом «МегаФона» и воспользоваться предложением можно до 8 апреля 2021 года включительно, активировать предложение – месяц связи за счет оператора – в течение 30 дней с даты подключения. Подробнее о тест-драйве тарифов #БезПереплат – на сайте «МегаФона».


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