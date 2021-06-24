Компания NVIDIA запустила бета-версию графического редактора Canvas. Он превращает любой даже самый примитивный рисунок или набросок в красивую реалистичную картину.
Canvas работает на базе нейронной сети, натренированной с помощью суперкомпьютера DGX-1 на пяти миллионах изображений. Этот редактор стал логическим развитием инструмента GauGAN, который получил награду на конференции по компьютерной графике SIGGRAPH. Вычисления для создания рисунка производятся не в облаке, а на компьютере пользователя.
Canvas предоставляет на выбор 15 исходных материалов для рисунка, в том числе воду, облака, деревья, камни и т. п. Пользователю нужно разместить их на холсте по своему усмотрению. Далее можно применить один из девяти фильтров, которые влияют на конечный результат и меняют стиль рисунка. На выходе получается реалистичная картина, будто бы созданная опытным профессиональным художником. Рисунок можно импортировать в PSD-файл для дальнейшей работы с ним в различных редакторах, в том числе Adobe Photoshop.
Canvas работает только на относительно мощном компьютере. Минимальные требования: операционная система Windows 10 и видеокарта семейства GeForce RTX, NVIDIA RTX, Quadro RTX или Titan RTX с драйвером версии 460.89 или выше.
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