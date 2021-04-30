2020

У вас не сложилось впечатление, что 2020-й год кто-то проклял? Лесные пожары в Австралии, пандемия COVID-19, смерть одного из величайших баскетболистов Коби Брайанта в результате крушения вертолета, BLM и сверху всё это накрыло мировым экономическим кризисом, который до сих пор резонирует во всех отраслях. Если отбросить негативные моменты, то стоит упомянуть, что прошедший год внёс определенные коррективы в нашу повседневность и сформировал новые привычки.

2020

По данным опроса Superjob больше половины респондентов (53%) назвали хотя бы одно важное позитивное событие, которое случилось с ними в 2020 году. К примеру, каждый 16-й опрошенный житель России сообщил, что в целом прошедший год был удачный и жаловаться не на что. Предлагаем вспомнить, как мы провели эти довольно странные 365 дней в нашей жизни и что они нового в неё привнесли.

Самоизоляция

В апреле 2020 года у нас в стране из-за пандемии COVID-19 началась самоизоляция, а президент объявил первые «нерабочие дни». Весь апрель нам рекомендовали провести дома и выходить на улицу только в случае крайней необходимости, например, погулять с собакой или выбросить мусор.

2020

Сразу после первых ограничительных мер резко выросла популярность на некоторые категории сервисов и приложений. Мы стали чаще пользоваться службами доставки еды и продуктов и делать покупки в онлайн-магазинах. В свободное время мы отдавали предпочтение цифровому контенту: онлайн-кинотеатры, подкасты, игры и электронные книги. 

Удаленка

Карантинные меры наложили определенные ограничения. Из-за самоизоляции начался массовый переход на удаленный режим работы. Если верить исследованию ТАСС и МТС в апреле 2020-го года доля сотрудников на удаленке увеличилась на 65 процентов. Крупные работодатели отметили эффективность такого решения и решили ничего не менять после ослабления карантинных ограничений. Перевод сотрудников на удаленную работу позволил сэкономить на аренде дорогостоящих офисов и в целом пересмотреть рабочие процессы. По некоторым данным, всё это положительно отразилось на эффективности, поскольку в среднем рабочий день вырос до 10 часов благодаря сэкономленному времени, которое раньше сотрудники тратили на дорогу из дома в офис и обратно.

2020

Видеоконференции

Самоизоляция и удаленка не отменили наши потребности в живом общении. Нам просто пришлось перестроиться под правила новой реальности и воспользоваться сервисами для видеоконференций. Так, например, к концу 2019 году у Zoom было всего 10 миллионов активных пользователей, а к февралю 2020-го его база выросла на 21 процент. Уже в марте аудитория сервиса выросла до 200 миллионов, а в апреле до 300.

2020

За таким успехом быстро подтянулись конкуренты: Google Meet и Microsoft Teams. Павел Дуров недавно анонсировал запуск групповых видеозвонков в следующем обновлении Telegram. В 2021 году видеоконференции кажутся чем-то будничным, с помощью различных сервисов мы общаемся с родственниками и друзьями, решаем рабочие моменты с коллегами, а также приобретаем новые знания на удаленном обучении.

Кинотеатры тогда и сейчас

Прошедший год нанес огромный урон по обычным кинотеатрам. Из-за простоя в самый сложный период первой волны пандемии некоторым пришлось закрыться на совсем. После ослабления ограничений кинотеатры открылись, но теперь им приходится приспосабливаться к новым условиям, среди которых посадка зрителей с учетом социальной дистанции. Также стоит отметить, что до сих пор действуют определенные требования к заполняемости зала. 

2020

Социальная дистанция и средства защиты

Из-за пандемии мы стали внимательнее относиться к гигиене, как минимум, моем руки чаще. Выработалась привычка надевать маску, спускаясь в метро.

2020

В общественных местах мы теперь стараемся соблюдать социальную дистанцию, а также избегать большого скопления людей в непроветриваемых помещениях. Уже никого не удивляют вендинговые автоматы для продажи масок и перчаток у входа в метро и торговые центры.

2020

По сравнению с прошлым годом 2021-й начался немного попроще. Посмотрим, что он принесёт и как долго с нами задержатся новые привычки.
Иллюстрации к этому тексту подготовила: @nastiquegibson


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Ссылки по теме:

Spotify наказал Apple Spotify наказал Apple

Microsoft завершила работу над следующим крупным апдейтом Windows 10 Microsoft завершила работу над следующим крупным апдейтом Windows 10

Как изменились камеры смартфонов за 20 лет — исследование Counterpoint Research Как изменились камеры смартфонов за 20 лет — исследование Counterpoint Research