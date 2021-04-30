У вас не сложилось впечатление, что 2020-й год кто-то проклял? Лесные пожары в Австралии, пандемия COVID-19, смерть одного из величайших баскетболистов Коби Брайанта в результате крушения вертолета, BLM и сверху всё это накрыло мировым экономическим кризисом, который до сих пор резонирует во всех отраслях. Если отбросить негативные моменты, то стоит упомянуть, что прошедший год внёс определенные коррективы в нашу повседневность и сформировал новые привычки.
По данным опроса Superjob больше половины респондентов (53%) назвали хотя бы одно важное позитивное событие, которое случилось с ними в 2020 году. К примеру, каждый 16-й опрошенный житель России сообщил, что в целом прошедший год был удачный и жаловаться не на что. Предлагаем вспомнить, как мы провели эти довольно странные 365 дней в нашей жизни и что они нового в неё привнесли.
СамоизоляцияВ апреле 2020 года у нас в стране из-за пандемии COVID-19 началась самоизоляция, а президент объявил первые «нерабочие дни». Весь апрель нам рекомендовали провести дома и выходить на улицу только в случае крайней необходимости, например, погулять с собакой или выбросить мусор.
Сразу после первых ограничительных мер резко выросла популярность на некоторые категории сервисов и приложений. Мы стали чаще пользоваться службами доставки еды и продуктов и делать покупки в онлайн-магазинах. В свободное время мы отдавали предпочтение цифровому контенту: онлайн-кинотеатры, подкасты, игры и электронные книги.
УдаленкаКарантинные меры наложили определенные ограничения. Из-за самоизоляции начался массовый переход на удаленный режим работы. Если верить исследованию ТАСС и МТС в апреле 2020-го года доля сотрудников на удаленке увеличилась на 65 процентов. Крупные работодатели отметили эффективность такого решения и решили ничего не менять после ослабления карантинных ограничений. Перевод сотрудников на удаленную работу позволил сэкономить на аренде дорогостоящих офисов и в целом пересмотреть рабочие процессы. По некоторым данным, всё это положительно отразилось на эффективности, поскольку в среднем рабочий день вырос до 10 часов благодаря сэкономленному времени, которое раньше сотрудники тратили на дорогу из дома в офис и обратно.
ВидеоконференцииСамоизоляция и удаленка не отменили наши потребности в живом общении. Нам просто пришлось перестроиться под правила новой реальности и воспользоваться сервисами для видеоконференций. Так, например, к концу 2019 году у Zoom было всего 10 миллионов активных пользователей, а к февралю 2020-го его база выросла на 21 процент. Уже в марте аудитория сервиса выросла до 200 миллионов, а в апреле до 300.
За таким успехом быстро подтянулись конкуренты: Google Meet и Microsoft Teams. Павел Дуров недавно анонсировал запуск групповых видеозвонков в следующем обновлении Telegram. В 2021 году видеоконференции кажутся чем-то будничным, с помощью различных сервисов мы общаемся с родственниками и друзьями, решаем рабочие моменты с коллегами, а также приобретаем новые знания на удаленном обучении.
Кинотеатры тогда и сейчасПрошедший год нанес огромный урон по обычным кинотеатрам. Из-за простоя в самый сложный период первой волны пандемии некоторым пришлось закрыться на совсем. После ослабления ограничений кинотеатры открылись, но теперь им приходится приспосабливаться к новым условиям, среди которых посадка зрителей с учетом социальной дистанции. Также стоит отметить, что до сих пор действуют определенные требования к заполняемости зала.
Социальная дистанция и средства защитыИз-за пандемии мы стали внимательнее относиться к гигиене, как минимум, моем руки чаще. Выработалась привычка надевать маску, спускаясь в метро.
В общественных местах мы теперь стараемся соблюдать социальную дистанцию, а также избегать большого скопления людей в непроветриваемых помещениях. Уже никого не удивляют вендинговые автоматы для продажи масок и перчаток у входа в метро и торговые центры.
По сравнению с прошлым годом 2021-й начался немного попроще. Посмотрим, что он принесёт и как долго с нами задержатся новые привычки.
Иллюстрации к этому тексту подготовила: @nastiquegibson
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