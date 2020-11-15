Специалисты DxOMark протестировали камеру iPhone 12 Pro Max и он набрал 130 баллов в общем зачете, оказавшись таким образом на четвертом месте. Смартфон Apple этого года уступил флагманам от Huawei и Xiaomi.
Первое место в рейтинге DxOMark занимает Huawei Mate 40 Pro со 136 баллами, на втором Xiaomi Mi 10 Ultra (133 балла), а третье место удерживает Huawei P40 Pro, у которого 132 балла.
Что касается камеры iPhone 12 Pro Max, она состоит из трех объективов с датчиком LiDAR. В систему вошли: основной сенсор 12 МП с диафрагмой f/1.6 и поддержкой оптической стабилизации (OIS), ультраширокоуголный на 12 МП со светосилой f/2.4 и OIS и 12-мегапиксельный телевик с f/2.2 и OIS. Смартфон поддерживает запись видео в формате 4K Dolby Vision HDR на скорости 24/30/60 FPS.
Спецы DxOMark в камере iPhone 12 Pro Max похвалили: быструю и точную автофокусировку, точную экспозицию, приятный баланс белого в помещении и при слабом освещении, высокую детализацию при хорошем освещении, широкий динамический в видео, приятную цветопередачу и оттенков кожи в большинстве видеороликов и стабилизацию. Из отрицательных моментов отметили: ограниченный динамический диапазон на снимках, на снимках при слабом освещении часто появляется шум, в сценах с HDR цвет может выглядеть неестественно, на фотографиях иногда появляются артефакты, нестабильность экспозиции в видео, неудачный баланс белого на видео при слабом освещении, а также артефакты и засветки в роликах.
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Никаких шумов, много света, улучшенная детализация...
К сожалению в пример только одно фото, т.к. вчера продал свой X (обратите особое внимание на отражение фонарей и вывесок на асфальте).
Один вечер тестировал камеры в условиях недостаточного освещения, и там где у X темное пятно, у 12 Pro Max хорошая ясная картинка.
Поэтому я не сказал бы, что ночь не сильная сторона iPhone.
Речь то не о тех кто уже нашёл , а о тех кто еще ищет и выбирает.
Маркетологи и те кто создаёт устройства делают ставку не только на продажу тем кто уже имеет, но и на тех кто собирается стать пользователем. Так выращивают пользователя.
Тогда чтобы вы выбрали?)
В процах уже эпл тоже начинает отставать.
«И так сойдёт!!!»