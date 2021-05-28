Красивые кастомные ПК, консоли и даже смартфоны в нашем мире — не редкость. Однако обычно мы видим только результат и, возможно, некоторые моменты по сборке такого DIY, так что повторить красоту частенько оказывается невозможно.

Однако YouTube-блогер с канала DIY Perks выложил видео, где подробно описывает, как создать деревянную PlayStation 5. Да, повторить сможет не каждый, но в любом случае инструкции лишними не бывают. При этом результат выглядит интересно — получился стиль ретро, а цвет дерева можно подобрать под любое помещение.



К тому же блогер отмечает, что проблем с теплоотводом нет, и в таком корпусе PlayStation 5 шумит не сильнее, чем в оригинальном. При этом, разумеется, дерево не везде — например, нижняя часть, к которой прикреплена плата консоли, выполнена из углепластика.


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Ссылки по теме:

Бюджетный конкурент Apple M1? Qualcomm рассказала о SoC Snapdragon 7c Gen 2 для ARM-ноутбуков Бюджетный конкурент Apple M1? Qualcomm рассказала о SoC Snapdragon 7c Gen 2 для ARM-ноутбуков

Xiaomi спасает людей: MIUI успешно предупредила пользователей о 35 землетрясениях Xiaomi спасает людей: MIUI успешно предупредила пользователей о 35 землетрясениях

В России частично ускорили Twitter В России частично ускорили Twitter