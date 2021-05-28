Красивые кастомные ПК, консоли и даже смартфоны в нашем мире — не редкость. Однако обычно мы видим только результат и, возможно, некоторые моменты по сборке такого DIY, так что повторить красоту частенько оказывается невозможно.
Однако YouTube-блогер с канала DIY Perks выложил видео, где подробно описывает, как создать деревянную PlayStation 5. Да, повторить сможет не каждый, но в любом случае инструкции лишними не бывают. При этом результат выглядит интересно — получился стиль ретро, а цвет дерева можно подобрать под любое помещение.
К тому же блогер отмечает, что проблем с теплоотводом нет, и в таком корпусе PlayStation 5 шумит не сильнее, чем в оригинальном. При этом, разумеется, дерево не везде — например, нижняя часть, к которой прикреплена плата консоли, выполнена из углепластика.
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Ты, может быть, ею и не воспользовался, но возможность же должна быть… Пример: тебе запретили есть вилкой.
— Кто?
— Не знаю. Сказали: «Никогда больше не будешь есть вилкой!» Казалось бы, и хрен бы с ним, можно ложкой, палочками, руками... Но тебе сказали — нельзя вилкой, и сразу захотелось именно вилкой. А главное — вот они вилки, лежат. Открыл ящик — полно.
— Двухзубые, серебряные, мельхиоровые
— Красивые!
— ... красивые. Да тебе даже алюминиевая сгодилась, если у тебя три года ни одной вилки не было.