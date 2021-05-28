





Красивые кастомные ПК, консоли и даже смартфоны в нашем мире — не редкость. Однако обычно мы видим только результат и, возможно, некоторые моменты по сборке такого DIY, так что повторить красоту частенько оказывается невозможно.Однако YouTube-блогер с канала DIY Perks выложил видео, где подробно описывает, как создать деревянную PlayStation 5. Да, повторить сможет не каждый, но в любом случае инструкции лишними не бывают. При этом результат выглядит интересно — получился стиль ретро, а цвет дерева можно подобрать под любое помещение.К тому же блогер отмечает, что проблем с теплоотводом нет, и в таком корпусе PlayStation 5 шумит не сильнее, чем в оригинальном. При этом, разумеется, дерево не везде — например, нижняя часть, к которой прикреплена плата консоли, выполнена из углепластика.