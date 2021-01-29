Хоссейн Диба из Турции занимается 3D-моделированием. На своей страничке ArtStation он делится своими работами на тему как могли бы выглядеть известные двухмерные персонажи в трехмерном мире. Вы могли видеть его проекты с Симпсонами, а также Риком и Морти. Недавно Диба представил свой вариант девушек с обложек серии GTA в 3D-версии.
В своих работах Хоссейн пытается сохранить максимальное количество узнаваемых деталей. Вот так, например, по его мнению могла выглядеть 3D-модель девушки с обложки Grand Theft Auto: Vice City.
А вот фантазия на тему GTA: San Andreas.
Рик Санчез из сериала «Рик и Морти» в образе огурчика Рика
«Рик и Морти»
Гомер Симпсон
Со всеми остальными работами Хоссейна Диба вы можете ознакомиться на его странице в ArtStation.
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В своих работах Хоссейн пытается сохранить максимальное количество узнаваемых деталей. Вот так, например, по его мнению могла выглядеть 3D-модель девушки с обложки Grand Theft Auto: Vice City.
А вот фантазия на тему GTA: San Andreas.
Рик Санчез из сериала «Рик и Морти» в образе огурчика Рика
«Рик и Морти»
Гомер Симпсон
Со всеми остальными работами Хоссейна Диба вы можете ознакомиться на его странице в ArtStation.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru