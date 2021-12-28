В канун нового года команда Xbox Россия, вдохновившись вселенной видеоигры Halo Infinite, выпустила видео, объединяющее современное и классическое искусство, настоящее и будущее. По сюжету балерина Мариинского театра исполняет па под уникальный саундтрек игры в интерьерах Мраморного зала Константиновского дворца.
Над музыкой к Halo Infinite работала команда композиторов, включая Гарета Кокера, Кертиса Швейцера, Джоэла Корелица и Алекса Бхора. Саундтрек, использованный в видео, объединяет классическое звуковое оформление игры и свежую аранжировку, сохраняя полюбившуюся фанатам эстетику Halo.
Балетную вариацию под григорианские мотивы саундтрека Halo Infinite исполнила балерина Мариинского театра, выпускница Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой, лауреат российских и международных конкурсов – Анастасия Плотникова. Она задействована в таких постановках Мариинского театра как Щелкунчик, Жизель, Спящая красавица, Лебединое озеро, Корсар, Дон Кихот и других.
Съёмки ролика проходили в интерьерах Мраморного зала Константиновского дворца в Стрельне (Санкт-Петербург), история которого ведется с начала XVIII века. Дворец имеет богатые музыкальные традиции – в XIX веке он славился своими салонами и музыкальными вечерами, где бывали русские композиторы А. Г. Рубинштейн, М. А. Балакирев и Н. А. Римский-Корсаков.
Ранее мы поделились своими первыми впечатлениями от прохождения Halo Infinite. Напомним, по сюжету вам предстоит облачиться в броню Мастера Чифа и защитить человечество любой ценой. Игра уже поступила в продажу для консолей семейства Xbox Series X|S и Xbox One, а также для ПК под управлением Windows. Подписчики Xbox Game Pass, Game Pass для ПК и Xbox Game Pass Ultimate уже могут скачать и попробовать игру без дополнительной платы.
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