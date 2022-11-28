«Король ужаса» раскритиковал Илона Маска. Миллиардер предложил встретиться «один на один»

«Я считаю, Илон Маск — визионер. Почти единолично он изменил представление американцев об автомобилях. У меня есть Tesla, и я люблю её. Однако он совсем не подходит для управления Twitter».

«Стивен Кинг — один из самых творческих людей на Земле. Я могу соглашаться не со всем, что он говорит, но я действительно хочу его послушать.»

Стивен Кинг уверен, что Маск совершенно не подходит для управления соцсетью. Однако похвалил его за производство Tesla.Американский писатель в жанре ужасов высказал свое мнение об Илоне Маске, как о новой главе Twitter. Свое сообщение он опубликовал в вышеупомянутой соцсети.Илон Маск отреагировал на слова «короля ужасов» и отметил, что всегда готов для открытого диалога, хоть и не со всеми утверждениями автора согласен.Стивена Кинг был приглашен в офис Twitter 2.0, чтобы решить разногласия «один на один». Подтверждение о приглашении писателя Илон Маск разместил в соцсети.