Илон Маск

«Король ужаса» раскритиковал Илона Маска. Миллиардер предложил встретиться «один на один»

Артем
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Стивен Кинг уверен, что Маск совершенно не подходит для управления соцсетью. Однако похвалил его за производство Tesla.

Американский писатель в жанре ужасов высказал свое мнение об Илоне Маске, как о новой главе Twitter. Свое сообщение он опубликовал в вышеупомянутой соцсети. 

Автор заявляет:

«Я считаю, Илон Маск — визионер. Почти единолично он изменил представление американцев об автомобилях. У меня есть Tesla, и я люблю её. Однако он совсем не подходит для управления Twitter».

Илон Маск отреагировал на слова «короля ужасов» и отметил, что всегда готов для открытого диалога, хоть и не со всеми утверждениями автора согласен.

Ответ Илона Маска:

«Стивен Кинг — один из самых творческих людей на Земле. Я могу соглашаться не со всем, что он говорит, но я действительно хочу его послушать.»

Стивена Кинг был приглашен в офис Twitter 2.0, чтобы решить разногласия «один на один». Подтверждение о приглашении писателя Илон Маск разместил в соцсети.
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Источник:
Twitter
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Комментарии

+4076
Gabriel
Мне вот не все произведения Кинга нравятся, далеко не все , некоторые откровенная белиберда ,
но мне не приходит в голову с ним не соглашаться и давать ему советы в написании романов.
Что не умоляет его таланта в том чем он занимается.
П.с:
Можно конечно встретиться один на один и обсудить концовки романов которые по моему мнению нужно срочно изменить)
47 минут назад
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