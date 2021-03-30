





С презентациями Apple связано много культовых моментов, начиная от их стиля и водолазки Стива Джобса и заканчивания такими фразами, как «amazing» («великолепно») и «one more thing» («еще кое-что»). Последнюю фразу любил вставлять на презентациях бывший гендиректор и основатель Apple Стив Джобс перед показом инновационных гаджетов компании, и она в каком-то смысле уже стала культовой и связанной именно с купертиновским гигантом.И некоторое время назад эту фразу решил использовать швейцарский производитель часов Swatch для рекламы своих продуктов, что разумеется не понравилось компании Apple, и та подала на Swatch в суд. Однако дело купертиновская компания проиграла: лондонский судья Иэн Первис вынес вердикт о том, что Apple не является первоисточником этой фразы. В своем постановлении Первис сказал, что эта фраза, вероятно, принадлежит вымышленному телевизионному детективу Коломбо — а, значит, ее может свободно использовать кто угодно.Что интересно, это далеко не первая тяжба между Apple и Swatch: в 2015 году эти компании уже судились из-за названия первых умных часов купертиновского гиганта. Тогда Apple проиграла, и вместо iWatch мы увидели Apple Watch. В 2019 году был очередной суд: Apple была против лозунга Swatch «Tick Different» («Тикай иначе»), который созвучен с известным «Think Different» («Думай иначе»). Что интересно, этот суд Apple тоже проиграла.