LG Автомобили

LG представила «невидимые» динамики для автомобилей

Фархад

LG Display

Южнокорейская компания LG Display разработала новую технологию «невидимых» динамиков для автомобилей. Секрет заключается в специальной вибрирующей панели, размером с паспорт.

Габариты панели составляют 150 мм x 90 мм при толщине 2,5 мм и весе в 40 г. Это позволяет устанавливать её в нестандартных местах, включая приборную панель, обивку потолка, стойки и подголовники.

LG продвигает технологию под названием Thin Actuator Sound Solution как замену обычных акустических систем в транспортных средствах. Более того, компания обещает «богатый трехмерный иммерсивный звук».

Ожидается, что первые «невидимые динамики» в автомобилях появятся уже в следующем году.

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Источник:
The Verge
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Комментарии

banditos
+86
banditos
Теперь они затянут с выпуском, чтобы Китай побыренькому не слил всю технологию за копейки;)
час назад в 14:59
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