LG представила «невидимые» динамики для автомобилей

Южнокорейская компания LG Display разработала новую технологию «невидимых» динамиков для автомобилей. Секрет заключается в специальной вибрирующей панели, размером с паспорт.Габариты панели составляют 150 мм x 90 мм при толщине 2,5 мм и весе в 40 г. Это позволяет устанавливать её в нестандартных местах, включая приборную панель, обивку потолка, стойки и подголовники.LG продвигает технологию под названием Thin Actuator Sound Solution как замену обычных акустических систем в транспортных средствах. Более того, компания обещает «богатый трехмерный иммерсивный звук».Ожидается, что первые «невидимые динамики» в автомобилях появятся уже в следующем году.