В России могут запретить алгоритмические рекомендации

В Госдуму до конца текущего года может быть внесён законопроект о рекомендательных алгоритмах, который позволит их отключать.По данным издания «Коммерсантъ», под требования законопроекта могут попасть соцсети, видеохостинги, онлайн-кинотеатры, поисковики и маркетплейсы. Они уже оценили ущерб от принятия подобного закона в 100 млрд рублей в год.Разработкой законопроекта занимается зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. В предварительной версии документа говорится, что вышеперечисленные сервисы должны обеспечивать возможность «полного или частичного» отказа пользователей от применения рекомендательных технологий.Вероятно, для этого владельцам ресурсов, попадающих под законопроект, придётся создать специальную версию сайтов без рекомендаций.Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артём Соколов считает, что принятие законопроекта в части интернет-торговли «отбросит рынок в прошлое», а «без рекомендательных алгоритмов интернет-магазины превратятся в каталоги, которые использовались 20 лет назад».