Замечательные ребята из интернет-магазина Keysoff проводят распродажу Back to School, на которой вы можете приобрести популярные и полезные программы для компьютера по небывало низким ценам. Распродажа приурочена к предстоящему началу учебного года, и на ней можно приобрести Microsoft Office с впечатляющей скидкой 57% и Windows 10 со скидкой 42%.
Максимальная скидка гарантируется вам в том случае, если вы не забудете ввести специальный промокод на странице оплаты.
Keysoff и без того продаёт лицензии на популярный софт очень дёшево, а в рамках распродажи цены стали ещё ниже. Смотрите, за сколько вы можете приобрести популярные продукты:
Как уже упоминалось, вы можете получить 57-процентную скидку на программы Microsoft Office. Они помогут вам увеличить увеличить продуктивность работы с документами на компьютере. Этот софт пригодится вам как во время учёбы, так и для успешной подготовки к экзаменам. Обратите внимание на эти продукты:
1. Дополнительная скидка 42% на Windows 10 по купону SkK42:
— Windows 10 Professional — $8.80
— Windows 10 Home — $9.46
2. Дополнительная скидка 57% на Office 2016 по купону SkK57:
— Microsoft Office 2016 Professional Plus — $23.99
— Microsoft Office 2016 Professional + Windows 10 Pro — $28.00
— Microsoft Office 2016 Professional + Windows 10 Home — $28.30
3. Дополнительная скидка 55% на другие продукты из серии Microsoft Office по купону SkK55:
— Microsoft Office 2019 Professional Plus — $30.12
— Microsoft Office 2019 Professional + Windows 10 Pro — $35.56
— Microsoft Office 2019 Professional + Windows 10 Home — $36.58
— Microsoft Office 365 Professional Plus Account — для 1 устройства на 1 год — $15.57
— Office 365 + Windows 10 Pro — $21.11
— Office 365 + Windows 10 Home — $21.75
Keysoff не только проводит распродажу софта Microsoft по очень привлекательным ценам, но также оказывает своим клиентам поддержку, в том числе после покупки лицензии. При возникновении каких-либо вопросов по активации продукта вы всегда можете обратиться к поддержке интернет-магазина, и она поможет вам.
Ниже — небольшая инструкция по приобретению OEM-лицензии Windows 10 Professional с использованием скидочного кода SKK42.
Выберите интересующий вас продукт и нажмите на кнопку Add to Card, а затем на Shopping Cart.
Вы перейдёте на страницу покупки. Нажмите на кнопку Apply Coupon и укажите код скидочного купона SKK42 для получения дополнительной скидки в размере 42%. Подтвердите применение купона — вы увидите, что цена снизилась. После этого нажмите Proceed to Checkout для перехода к оплате.
Перед выбором способа оплаты вам нужно либо зарегистрироваться на сайте и войти в свой аккаунт или выбрать гостевой вариант совершения покупки без регистрации. Когда вы определитесь, нажмите Continue.
Укажите данные для биллинга, в том числе корректный адрес электронной почты. На ваш email придёт информация с ключом активации, поэтому очень важно не допустить ошибку в написании адреса. Через несколько минут после совершения оплаты вы получите письмо с ключом продукта.
На странице оплаты выберите проведение транзакции через сервис Cwalletco. Это новый партнёр Keysoff, и он предлагает несколько безопасных опций. Ещё раз проверьте правильность всех указанных данных и цену, после чего нажмите Place Order.
После размещения заказа нажмите Choose Payment Methods для выбора наиболее подходящего способа оплаты. Последовательно следуйте инструкции, а по завершении этого процесса вы увидите сообщение об успешной оплате лицензионного ключа. Перейдите в электронную почту, откройте письмо с ключом и используйте его для активации продукта.
Keysoff часто проводит распродажи софта по низким ценам, поэтому не забудьте добавить этот сайт в закладки и иногда посещать его, чтобы быть в курсе лучших предложений. Самые выгодные цены обычно бывают накануне каких-нибудь праздников или памятных дат.
При возникновении вопросов относительно покупки ключей и их использования для активации продуктов обращайтесь в поддержку Keysoff в чате на сайте или по электронной почте service@keysoff.com.
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