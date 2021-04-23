





Sony опубликовала патент, в котором описывает искусственный интеллект с возможностью мониторинга за действиями геймеров, когда они играют в игры, благодаря чему он будет обучаться имитировать поступки пользователей в этих играх. По сути, Sony запатентовала бота, который сможет играть так же, как играете вы.В будущем это позволит ИИ взять на себя управление в играх, поступая при этом так же, как и игрок. Зачем это нужно? Например, таким образом можно будет «пропускать» сложные моменты в играх, на которые вы не хотите терять время: ИИ убьет босса в Dark Souls за вас максимально схожим с вами образом.С одной стороны, такая задумка кажется интересной, но с другой она может привести к кошмарному будущему, когда в онлайне будут играть «аватары» против «аватаров», поднимая реальным игрокам уровни или рейтинг, пока они занимаются другими делами. В каком-то смысле это уже есть: в некоторых играх существуют боты для быстрой «прокачки», но Sony с ИИ и PlayStation 5 может вывести это на абсолютно новый уровень.