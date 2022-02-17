Сеть магазинов «Магнит» планирует запустить собственного виртуального оператора связи. Он будет называться Magnit Mobile, а в чьих сетях он будет работать, пока неизвестно.
Запуск Magnit Mobile, по данным издания Shopper’s, состоится в первом квартале 2022 года, то есть в ближайшие недели. Скорее всего, технологические мощности для работы этого оператора предоставит Tele2, ведь именно с ним «Магнит» вёл переговоры о запуске MVNO-проекта в 2020 году. Первым регионом, где начнёт работать Magnit Mobile, может стать Ростовская область — в 2020 году «Магнит» получил там лицензию на оказание услуг связи и номерную ёмкость.
Shopper’s указывает, что «Магнит» уже провёл презентацию этого проекта перед инвесторами. В ней указано, что новый оператор предложит «максимально дешёвые тарифы» и возможность оплачивать услуги баллами, накопленными на карте лояльности «Магнита».
Ранее «Магнит» запустил платёжную систему Magnit Pay. Пользователь может получить в мобильном приложении ритейлера банковскую карту, пополнять её и оплачивать с неё покупки, получая за это дополнительные баллы (до 6% от суммы расходов), которыми можно расплачиваться в дальнейшем.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru