



Наступила весна, становится теплее, а вместе со снегом тают цены на ключи для популярного софта Microsoft. Сайт Keysbuff запустил распродажу, на которой можно с огромными скидками приобрести коды для пожизненной активации лицензионных версий Windows и Office. Новинки в каталоге товаров Keysbuff — ключи для Windows 11 Pro и Office 2021 Pro.



Keysbuff продаёт только подлинные ключи, с помощью которых можно активировать ПО пожизненно. Лицензия применяется навсегда и не имеет ограничения по сроку действия. Цены в этом магазине и так низкие, а в период проведения распродажи ключи стали ещё более доступными.



Не забудьте применить промокод GDE для получения дополнительной скидки 30%!

Лучшие предложения от Keysbuff

Windows:

Microsoft Office:

Процесс покупки ключей и активации софта очень простой. Вот как это происходит:





Процесс покупки ключей на Keysbuff очень простой: нужно зарегистрироваться на сайте, зайти на страницу нужного вам товара, добавить ключ в корзину, применить промокод, предоставляющий скидку (при его наличии), и оплатить покупку любым из возможных способов (например, через PayPal или банковской картой). Спустя несколько минут ключ будет отправлен вам в личный кабинет на сайте и по электронной почте. Используйте его для активации продукта. Например, в случае с Windows это можно сделать в «Параметрах».

Можно проверить ключ на подлинность встроенными средствами Windows через командную строку. Если всё ок, то будет так:





Спешите воспользоваться этим шансом. Количество ключей ограничено, поэтому чем быстрее вы перейдёте на сайт Keysbuff, тем выше шанс приобрести нужный вам софт по максимально привлекательным ценам. Также стоит помнить, что ключом от Windows 10 можно активировать Windows 11, выпущенную в октябре прошлого года. Активация Windows 11 тоже будет бессрочной.



Keysbuff — относительно молодой магазин, однако он уже успел зарекомендовать себя с лучшей стороны. Любые вопросы, связанные с покупкой и использованием ключей, можно задавать в чате на сайте Keysbuff или по электронной почте service@keysbuff.com. Поддержка работает круглосуточно и без выходных и всегда рада помочь любому.





