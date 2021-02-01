«У нас есть обезьяна с беспроводным имплантатом в черепе с крошечными проводами, которая может играть в видеоигры посредством своего разума. Это счастливая обезьяна. У нас самые красивые обезьяньи фабрики в мире. Мы хотим, чтобы обезьяны играли друг с другом в mind-Pong (ментальный пинг-понг)», — сказал Илон Маск.







Американский бизнесмен Илон Маск в ходе видеотрансляции в приложении Clubhouse рассказал, что его компания Neuralink смогла обучить обезьяну видеоиграми. Это стало возможно благодаря чипу, вживлённому в мозг обезьяны.Neuralink проводит различные эксперименты с чипированием на обезьянах и некоторых других животных, а в отдалённых планах компании — создание технологий, которые позволят вживлять чипы в мозг человека. Такие чипы могут использоваться в медицинских целях (например, для людей с врождёнными или приобретёнными нарушениями мозговой или двигательной активности). Футурологи считают, что с их помощью получится создать гибрид человека и робота.Маск уточнил, что примерно через месяц он сможет показать видео с играющей обезьяной. Он также добавил, что целью этой работы является восстановление ментального здоровья человека после травм мозга и позвоночника и возвращение потерянных возможностей.