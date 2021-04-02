





Текущая графическая архитектура Ampere может стать самой непопулярной среди геймеров. И дело не только в том, что в большинстве своем новые видеокарты мы видим только в обзорах в интернете из-за очередного бума майнинга: Nvidia готовит анонс своей новой архитектуры Hopper и в интернет уже попали слайды с первым видеочипом на ней — информацией о нем поделился ресурс WCCFTech.Как это обычно бывает, компания сначала покажет высокопроизводительный GPU для рабочих станций, и таковым станет H100: больше 100 миллиардов транзисторов, производительность 146 терафлопс (в 4 раза больше, чем у текущего топа в лице GeForce RTX 3090), 43008 ядер CUDA и 48 ГБ быстрой памяти стандарта HBM4, который предполагает распайку чипов на одной подложке с видеопроцессором.При этом частота новинки будет достигать 1700 МГц — это далеко не рекорд, но и не мало с учетом огромного количества вычислительных блоков GPU. Что касается видеопамяти, что Nvidia планирует оснастить видеочип 48 ГБ быстрой HBM4-памяти: она должна обеспечить пропускную способность, сравнимую или даже выше, чем у текущей GDDR6X, при ощутимо меньших температурах.Увы, количество кластеров для трассировки лучей неизвестно, однако все же есть данные о производительности при «RTX on»: видеочип H100 будет способен обеспечить полную поддержку Path Tracing (трассировки пути) в разрешении 1080p в современных играх. Разница с трассировкой лучей в том, что если при ее работе «запускается» определенное количество «лучей» (обычно несколько миллионов) в виртуальное пространство, и обсчитываются только те, которые достигают виртуальной камеры и (или) источников света, то при трассировке путей «лучи» пускаются из виртуальной камеры во всех направлениях, пока не уйдут за пределы сцены, и обсчитываются все из них — это схоже с тем, как видим мир мы, но этот подход в разы требовательнее к ресурсам.Это говорит о том, что новый чип Nvidia H100 играючи справится с традиционной трассировкой лучей даже в 4К, без всякого умного сглаживания DLSS, и сможет порадовать максимально фотореалистичной картинкой в FHD с трассировкой путей — хотя, скорее всего, в играх эта технология появится много позже. Увы, никакой информации о дате выхода такого монстра нет, как и нет более точного описания новой архитектуры Hopper. Однако готовые слайды говорят о том, что анонс может произойти в течение ближайших недель — в таком случае, первые чипы мы можем увидеть уже через несколько месяцев.