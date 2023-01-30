МегаФон модернизировал сеть в 26 городах Подмосковья

Программа улучшения сети затронула Балашиху, Воскресенск, Дмитров, Домодедово, Истру, Коломну и ещё 20 городов региона.Для реализации программы были построены дополнительные базовые станции в 26 городах, а на действующих базовых станциях было установлено современное оборудование с высокой пропускной способностью. В результате ёмкость сети выросла на треть. Этого достаточно, чтобы обеспечивать абонентов стабильной связью при высоких сетевых нагрузках, которая увеличивается из-за роста потребления видеоконтента, игр и других онлайн-сервисов. Также увеличилась зона покрытия технологии VoLTE, обеспечивающая пользователей чистым звуком при голосовых соединениях в сети 4G.Кроме того, ёмкость сети была увеличена за счёт эффективного распределения частот. Специалисты компании частично перевели диапазон, использующийся в сети 2G, в стандарт LTE. Это позволило ускорить мобильный интернет на 30%, без потери качества мобильной связи.В 2023 году компания продолжит развивать сеть на территории Московской области. Планируется улучшить качество связи в более чем 100 крупных населённых пунктах региона.