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МегаФон увеличил скорость мобильного интернета
Артем Фунтиков —
Качество мобильного интернета станет лучше в 24 регионах страны, благодаря рефармингу — переводу частот 2G и 3G в LTE.
В ходе реализации программы диапазон 1800 МГц стал использоваться исключительно для 4G, также в современный стандарт связи переведена часть спектра 900 МГц. Оставшейся ёмкости будет достаточно, чтобы, как и прежде, обеспечивать голосовую связь в 2G на высоком уровне.
Использование новых диапазонов помогло увеличить скорость мобильного интернета на 30%, улучшить покрытие и проникновение сети внутри зданий как в малых населённых пунктах, так и в крупных городах. Также значительно расширилась зона охвата технологии VoLTE, которая обеспечивает пользователей чистым звуком при голосовых соединениях в сети 4G.
Для дополнительного увеличения ёмкости сети под 4G было отдано две три диапазона 2100 МГц на ряде территорий. При этом оставшиеся частоты продолжат обеспечивать работу устройств, поддерживающих 3G, например, банкоматов и IOT-датчиков.
МегаФон регулярно отслеживает как нагрузку на сеть, так и переход пользователей на новые технологии в каждом регионе. Программа рефарминга продолжится в 2023 году.
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Рекомендации
Рекомендации
Комментарии
+4514
Да хоть бы уж 3G в регионах оставили, потому что не всегда и не везде тот же LTE уверенно или ловит или даёт скорость нужную. Не будешь же иметь всех операторов сразу, а так хоть как-то более-менее
2 часа назад в 12:23
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Для тех, кто плохо понимает прочитанное: 2g оставили, но урезали "мощность". Согласитесь, сейчас на 2g сидят куда меньше, чем 10-15 лет назад. Рационально отдать какую-то часть пропускной способности в сторону LTE. А многие бабушкофоны уже давно 4g поддерживают
29 минут назад
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