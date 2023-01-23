Microsoft использует пугающие методы для навязывания Windows 11 и Edge

Компания Microsoft пытается
пересадить пользователей Windows 10 на новую операционную систему Windows 11. Навязчивое полноэкранное оповещение о возможности бесплатной установки обновления появляется после установки патча KB5020683.
Встроенная в патч утилита автоматически проверяет совместимость компьютера с Windows 11 и при соответствии всех необходимых параметров предлагает обновиться всего в несколько кликов с сохранением всех данных и настроек. Уведомление появляется на устройствах с Windows 10 версии 2004 и более свежими сборками.
Требования к компьютеру у Windows 11 не поменялись: по-прежнему требуется материнская плата с поддержкой криптографической защиты TPM 2.0 и протокола безопасной загрузки Secure Boot, а также процессор Intel 8-го поколения, AMD Ryzen 2000 или более новый чип.
Пользователям, которые уже установили Windows 11, компания Microsoft активно навязывает
другую свою разработку — браузер Microsoft Edge. Как только система определит, что его значка нет на рабочем столе, она добавляет его туда. При этом не имеет значения, даже если пользователь выбрал Edge в качестве браузера по умолчанию и закрепил значок в панели «Пуск» или панели задач — Microsoft всё равно считает, что он должен быть ещё и на рабочем столе.
Судя по высказываниям на форумах и в соцсетях, многие пользователи недовольны столь агрессивным навязыванием продуктов Microsoft и поначалу думают, что подцепили вирус, который творит на их компьютерах всякую дичь.
По данным StatCounter, Windows 10 установлена почти на 68% компьютеров на базе Windows, а доля Windows 11, несмотря на все усилия Microsoft, по-прежнему невелика — меньше 17%. Лидером на рынке браузеров является Chrome с долей около 65%, а Microsoft Edge используют лишь 4,23% людей.