Microsoft использует пугающие методы для навязывания Windows 11 и Edge

Александр


Компания Microsoft пытается пересадить пользователей Windows 10 на новую операционную систему Windows 11. Навязчивое полноэкранное оповещение о возможности бесплатной установки обновления появляется после установки патча KB5020683.

Встроенная в патч утилита автоматически проверяет совместимость компьютера с Windows 11 и при соответствии всех необходимых параметров предлагает обновиться всего в несколько кликов с сохранением всех данных и настроек. Уведомление появляется на устройствах с Windows 10 версии 2004 и более свежими сборками.



Требования к компьютеру у Windows 11 не поменялись: по-прежнему требуется материнская плата с поддержкой криптографической защиты TPM 2.0 и протокола безопасной загрузки Secure Boot, а также процессор Intel 8-го поколения, AMD Ryzen 2000 или более новый чип.

Пользователям, которые уже установили Windows 11, компания Microsoft активно навязывает другую свою разработку — браузер Microsoft Edge. Как только система определит, что его значка нет на рабочем столе, она добавляет его туда. При этом не имеет значения, даже если пользователь выбрал Edge в качестве браузера по умолчанию и закрепил значок в панели «Пуск» или панели задач — Microsoft всё равно считает, что он должен быть ещё и на рабочем столе.

Судя по высказываниям на форумах и в соцсетях, многие пользователи недовольны столь агрессивным навязыванием продуктов Microsoft и поначалу думают, что подцепили вирус, который творит на их компьютерах всякую дичь.



По данным StatCounter, Windows 10 установлена почти на 68% компьютеров на базе Windows, а доля Windows 11, несмотря на все усилия Microsoft, по-прежнему невелика — меньше 17%. Лидером на рынке браузеров является Chrome с долей около 65%, а Microsoft Edge используют лишь 4,23% людей.
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Комментарии

Владислав Вихлянов
+5
Владислав Вихлянов
То-то я думаю, откуда он у меня берется на рабочем столе, вроде удаляю
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